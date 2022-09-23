Зарплаты в сентябре — где произошло наибольшее падение средней зарплаты Вчера 20:06 — Личные финансы

Зарплаты в сентябре — где произошло наибольшее падение средней зарплаты

Несмотря на начало так называемого бизнес-сезона и ожидаемого оживления рынка труда, в большинстве регионов Украины в сентябре появлялось мало вакансий с высокими зарплатами.

Как свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua , наибольшее падение средней зарплаты произошло в Николаевской, Львовской и Житомирской областях.

Где платят самые высокие зарплаты

С мая 2022 Киев стабильно держит первенство по размеру средней заработной платы, которую предлагают работодатели в открытых вакансиях. В период май-сентябрь показатель столичной медианной зарплаты оставался почти неизменным. В первый месяц осени он составляет 29 400 грн.

На втором месте по уровню заработка в сентябре Одесская область. В среднем новым сотрудникам работодатели Одесщины предлагают 25 100 грн, что на 2,7% меньше, чем месяцем ранее.

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Впечатляющую положительную динамику показали зарплаты в открытых вакансиях в Харькове и области. Если в августе новым сотрудникам этого региона было предложено в среднем 10 600 грн, то в начале осени открылись вакансии с высокими окладами. В частности, вакансии для менеджеров по работе с клиентами и предложения для руководителей среднего звена. В сентябре средняя заработная плата в Харьковской области составляет в среднем 23 500 грн, что на 121% больше, чем в предыдущем месяце.

В пятерку регионов с самой большой средней зарплатой в сентябре попали также Днепропетровская область с показателем 19 600 грн и Запорожская область — 18 300 грн. Правда, Днепр и область имели в начале осени снижение окладов в предлагаемых вакансиях. В августе в этом регионе предлагали в среднем 23 100 грн, в сентябре медианная зарплата снизилась на 15% до суммы 19 600 грн.

Регионы с высокой положительной динамикой средней зарплаты

Кроме вышеупомянутой Харьковской области, ощутимое повышение средней заработной платы, которую предлагают в открытых вакансиях работодатели, в сентябре обнаружено в Сумской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Так, в Сумской области произошло повышение средней заработной платы с 11 700 грн в августе до 18 100 грн в сентябре. В Черновицкой области в августе работодатели предлагали в среднем 12 500 грн, в начале осени готовы платить в среднем 17 800 грн. В Тернопольской области средний оклад в открытых вакансиях увеличился с 11 100 грн в августе до 13 700 грн в сентябре.

Где зарплаты снизились больше всего

Негативные изменения в размере средней зарплаты, которую предлагают работодатели новым сотрудникам в сентябре, ощутили жители Николаевской, Львовской, Житомирской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей. Здесь произошло самое большое снижение медианной зарплаты в открытых вакансиях в сентябре.

Так, в Николаевской области стали предлагать втрое меньше по сравнению с августом. Если в конце лета средняя зарплата в вакансиях здесь составляла 16 000 грн, то в начале осени она снизилась на 31% и составила 11 000 грн.

В сентябре львовские работодатели предлагают в среднем 16 200 грн, что на 26% меньше, чем было в августе, тогда средняя зарплата составила 22 000 грн.

В Житомирской области в сентябре произошло снижение средней зарплаты в открытых вакансиях на 24% (с 15 900 грн в августе до 12 100 грн в сентябре). В Черкасской области медианная зарплата в открытых вакансиях упала на 19% (с 15 100 грн в августе до 12 200 грн в сентябре).

В Полтавской области наблюдалось снижение средней зарплаты, которую предлагают работодатели в вакансиях, на 18% (с 15 600 грн в августе до 12 800 грн в сентябре). Вышеупомянутая Днепропетровщина просела в уровне средней заработной платы на 15% (с 23 100 грн в августе до 19 600 грн в сентябре).

Где самые низкие зарплаты

Самые маленькие зарплаты в сентябре предлагают работодатели Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей. Во всех этих регионах в начале сентября наблюдается негативная динамика средней заработной платы в открытых вакансиях.

Инфографика: grc.ua

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