Заказчики госзакупок более чем на 50 тыс. грн должны объяснять их необходимость: в Минэкономики объяснили детали — Finance.ua

Заказчики госзакупок более чем на 50 тыс. грн должны объяснять их необходимость: в Минэкономики объяснили детали Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Правительство усилило контроль за публичными закупками, поэтому заказчики должны объяснять необходимость закупок более 50 тысяч гривен. Замминистра экономики Украины Надежда Бигун в эфире телемарафона отметила, что ранее обоснование необходимости закупки не публиковалось на ProZorro.

Теперь заказчики будут обязаны обнародовать это обоснование, что является дополнительной ответственностью для них.

«Мы внесли изменения в постановление, которое на время войны временно регулирует закупки и позволяет покупать немного упрощенно. И обязали всех заказчиков, которые не проводят тендеры через ProZorro, чтобы они вместе с отчетом о заключенном договоре публиковали обоснование. Ранее такое обоснование не публиковалось на ProZorro, теперь должно быть опубликовано, и мы считаем, что это дополнительная ответственность на людях, которые решают не делать тендер, а идти в прямой контракт», — сообщила Надежда Бигун.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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