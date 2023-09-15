Заказчики госзакупок более чем на 50 тыс. грн должны объяснять их необходимость: в Минэкономики объяснили детали — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заказчики госзакупок более чем на 50 тыс. грн должны объяснять их необходимость: в Минэкономики объяснили детали

Казна и Политика
15
Правительство усилило контроль за публичными закупками, поэтому заказчики должны объяснять необходимость закупок более 50 тысяч гривен. Замминистра экономики Украины Надежда Бигун в эфире телемарафона отметила, что ранее обоснование необходимости закупки не публиковалось на ProZorro.
Теперь заказчики будут обязаны обнародовать это обоснование, что является дополнительной ответственностью для них.
«Мы внесли изменения в постановление, которое на время войны временно регулирует закупки и позволяет покупать немного упрощенно. И обязали всех заказчиков, которые не проводят тендеры через ProZorro, чтобы они вместе с отчетом о заключенном договоре публиковали обоснование. Ранее такое обоснование не публиковалось на ProZorro, теперь должно быть опубликовано, и мы считаем, что это дополнительная ответственность на людях, которые решают не делать тендер, а идти в прямой контракт», — сообщила Надежда Бигун.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.