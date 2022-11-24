ЗАЭС начала получать э/э на собственные нужды из сети, готовятся к подключению блоки трех других АЭС – глава «Энергоатома» — Finance.ua
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ЗАЭС начала получать э/э на собственные нужды из сети, готовятся к подключению блоки трех других АЭС – глава «Энергоатома»

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Запорожская атомная станция подключена к украинской энергосети для получения электроэнергии на собственные нужды после обеспечения дизель-генераторами, готовятся к подключению блоки трех других украинских АЭС, которые потеряли связь с энергосистемой в результате массированной российской ракетной атаки 23 ноября, сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.
«Сегодня утром, 24 ноября 2022 года, Запорожская АЭС получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. Все дизель-генераторы отключены и переведены в режим дежурства», — сказал Котин, слова которого приведены в сообщении «Энергоатома» в телеграмм-канале в четверг.
Согласно ему, на энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проходят пусковые операции.
«В течение дня при готовности энергосистемы блоки этих станций будут подключены к электросети, поставки электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны будут возобновлены», — заверил Котин.
В то же время, он отметил, что 23 ноября все энергоблоки АЭС были отключены от сети впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики.
Кроме того, Котин объяснил, что такая ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации атомных станций, оборудованных надежными системами безопасности, а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования.
В то же время президент НАЭК подчеркнул, что в таких условиях есть реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, которую представляют обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций.
«Иначе как шантажом всего мира эти преступные действия Путина и его приспешников, толкающих человечество на грань ядерной катастрофы, назвать нельзя. За это позорное преступление россия должна ответить. На это государство — спонсора терроризма должны быть немедленно наложены дополнительные жесткие санкции, в частности, на „Росатом“ и аффилированные с ним структуры, которые являются неотъемлемой составляющей российской преступной власти», — убежден председатель «Энергоатома».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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