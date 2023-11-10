За время военного положения система Прозорро. Продажи помогла заработать в бюджеты разных уровней более 20 млрд гривен — Finance.ua

За время военного положения система Прозорро. Продажи помогла заработать в бюджеты разных уровней более 20 млрд гривен Сегодня 11:20

Более 20 млрд гривен помогла заработать в бюджеты разных уровней государственная электронная торговая система Прозорро. Продажи с начала военного положения.

Эти средства поступили по результатам более 28,3 тыс. успешных онлайн-аукционов, которые состоялись после 24 февраля 2022 года. В среднем цена за активы по итогам проводимых за это время электронных торгов росла более чем на 60%.

«Это прямые поступления средств в бюджеты. А еще это возобновление предприятий, новые инвестиции, которые даже в условиях войны вкладываются в украинскую экономику с верой в ее потенциал. К тому же это сохранение и создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства, ведь основная цель приватизации — экономический рост», — отметила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Больше средств во время полномасштабного вторжения — более 6.3 млрд гривен — принесла реализация активов обанкротившихся банков, которые объявил в системе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГО). Малая приватизация наполнила местные и государственные бюджеты почти на 5 млрд гривен. Еще почти 3.2 млрд гривен заработали организаторы по продаже активов по делам по процедуре банкротства.

«Ключевая роль электронной торговой системы Прозорро. Продажи — обеспечивать возможность для государства, общин, сотен госорганов и бизнеса наполнять свои бюджеты прозрачным и открытым способом. С начала полномасштабного вторжения более 4.3 тысячи организаторов воспользовались системой. Они продавали и сдавали на электронных аукционах государственную и коммунальную недвижимость, имущественные комплексы, заводы, предприятия, склады, транспорт, права требования по кредитам, земельные участки и т. д. Конкурировали за эти активы на государственных онлайн-аукционах более 33 тысяч участников, а это малый, средний и крупный бизнесы, которые продолжают свою деятельность и способствуют росту экономики, несмотря на войну», — прокомментировал CEO Прозорро. Продажи Сергей Бут.

По данным модуля публичной аналитики, самыми дорогими активами, реализованными в системе Прозорро. Продажи во время полномасштабной войны, являются спецразрешения на пользование недрами на Майоровскую площадь за 1.1 млрд гривен.

За активы ПАО «Ильичевский масложировой комбинат», продававшиеся по делу по процедуре банкротства, победитель уплатил почти 700 млн грн. Права требования по кредитным договорам бывшей «дочки» российского АО «МР Банк» продали более чем за 680 млн.

В среднем на онлайн-аукционах во время военного положения конкурируют за активы более 2 участников. Самыми конкурентными были торги по продаже автомобиля бывшей дочерней структуры российского ПАО Проминвестбанк : за него боролось почти полсотни участников. Столько же людей конкурировало за право приватизировать группу нежилых помещений площадью почти 310 кв. м в Ивано-Франковске. За самый дорогой приватизационный лот военного времени — гостиницу «Эрмитаж» в Киеве — соревновались 39 участников.

По состоянию на 9 ноября более 3 тысяч аукционов в государственной системе находятся на этапе заключения сделок и могут принести в бюджеты разных уровней еще более 2 млрд гривен.

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