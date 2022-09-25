За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат — Finance.ua
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За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат

Казна и Политика
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За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат
За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат
За период с марта по август 2022 года из государственного бюджета профинансированы социальные выплаты на 254,1 млрд грн, в том числе в августе — 33,9 млрд гривен.
Об этом сообщает Правительственный портал.
На какие нужды были направлены средства:
  • 32,2 млрд грн — на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в августе — 5,4 млрд грн;
  • 29,6 млрд грн — для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в августе — 5,9 млрд грн;
  • 16,7 млрд грн — на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в августе — 0,8 млрд грн;
  • 144,7 млрд грн — Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в августе — 21,8 млрд грн;
  • 30,9 млрд грн — в помощь застрахованным лицам в связи с утратой ими части заработной платы (дохода) в результате проведения боевых действий в рамках Программы «єПідтримка».
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По материалам:
Finance.ua
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