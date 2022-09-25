За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат — Finance.ua

За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат Вчера 14:29 — Казна и Политика

За шесть месяцев войны украинцы получили 254 млрд грн социальных выплат

За период с марта по август 2022 года из государственного бюджета профинансированы социальные выплаты на 254,1 млрд грн, в том числе в августе — 33,9 млрд гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На какие нужды были направлены средства:

32,2 млрд грн — на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в августе — 5,4 млрд грн;

29,6 млрд грн — для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в августе — 5,9 млрд грн;

16,7 млрд грн — на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в августе — 0,8 млрд грн;

144,7 млрд грн — Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в августе — 21,8 млрд грн;

30,9 млрд грн — в помощь застрахованным лицам в связи с утратой ими части заработной платы (дохода) в результате проведения боевых действий в рамках Программы «єПідтримка».

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