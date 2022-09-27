За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен — Finance.ua
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За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен

Кредит&Депозит
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За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен.
Об этом сообщили в Минфине.
Всего с момента старта Программы субъекты предпринимательства по состоянию на 26.09.2022 г. получили от уполномоченных банков 47 885 кредитов на общую сумму 141,37 млрд гривен.
За период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 13063 кредитных договора на общую сумму 51,75 млрд гривен.
За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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