За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен — Finance.ua

За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен.

Об этом сообщили в Минфине.

Всего с момента старта Программы субъекты предпринимательства по состоянию на 26.09.2022 г. получили от уполномоченных банков 47 885 кредитов на общую сумму 141,37 млрд гривен.

За период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 13063 кредитных договора на общую сумму 51,75 млрд гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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