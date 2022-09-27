За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен — Finance.ua

За прошлую неделю выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен
За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 218 льготных кредитов на общую сумму 0,88 млрд гривен.
Об этом сообщили в Минфине.
Всего с момента старта Программы субъекты предпринимательства по состоянию на 26.09.2022 г. получили от уполномоченных банков 47 885 кредитов на общую сумму 141,37 млрд гривен.
За период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 13063 кредитных договора на общую сумму 51,75 млрд гривен.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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