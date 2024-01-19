За какой долг могут отключить свет в 2024: точная сумма, как списать долг — Finance.ua

За какой долг могут отключить свет в 2024: точная сумма, как списать долг Сегодня 10:01 — Личные финансы

За какой долг могут отключить свет в 2024: точная сумма, как списать долг

Кабинет министров отменил мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.

Об этом пишет Униан.

«Лишать электричества будут тех потребителей, у которых сумма долга превышает 3000 грн, а сам долг „старше“ двух месяцев. Эта норма коснется только той части Украины, где не ведутся активные боевые действия», — сообщил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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По словам директора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко, первые отключения начнутся 29 января.

Как проверить долг за свет и списать его

Для того чтобы узнать долг за свет по адресу, вам необходимо обратиться в ЖЭК и предоставить сотрудникам компании свои данные. Альтернативный вариант — через приложение банка, которым вы пользуетесь, во вкладке «Коммунальные платежи» находится вся информация о ваших долгах и оплаченных услугах.

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Также есть возможность списать долг, чтобы отключение света вас не коснулось, однако процедура эта доступна только некоторым:

гражданам, имеющим задолженность более 3 лет;

гражданам, которым достались долги предыдущих владельцев;

гражданам, долг которых соответствует площади жилья;

гражданам, которые в судебном порядке признаны банкротами.

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Думать об экстренной оплате долга или бояться того, что отключение электроэнергии «постучит» к вам в дверь не стоит, если у вас:

трое и более приемных детей;

детский дом семейного типа;

есть житель квартиры, здоровье и жизнедеятельность которого зависят от медицинских приборов;

многодетная семья;

инвалидность I или II группы;

есть необходимость ухода за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечья в детстве.

Жители территорий, признанных оккупированными или считающихся зоной боевых действий, могут не переживать и исправно по возможности платить за свет дальше, и пользоваться им спокойно. Отмена моратория коснется в первую очередь «злостных неплательщиков» — людям, которые исправно по возможности платят или оформили субсидию, бояться нечего.

Справка Finance.ua:

глава Комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ранее сообщил, что правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей;

Yasno будет ежемесячно уведомлять клиентов о состоянии счета. Когда компания будет подавать на отключение, владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней — уведомление от ОСР.



УНІАН По материалам:

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