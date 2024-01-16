Правительство на 2024 год увеличило объем жилищно-коммунальных субсидий на четверть — Finance.ua

Правительство на 2024 год увеличило объем жилищно-коммунальных субсидий на четверть Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Правительство на 2024 год увеличило объем жилищно-коммунальных субсидий на четверть

В этом году в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложено 50 млрд грн для 3 млн украинских семей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Люди, нуждающиеся в поддержке, получают жилищно-коммунальные субсидии. Процедура максимально упрощена, заявитель представляет минимум данных, остальную информацию собирает Пенсионный фонд», — отметил премьер-министр.

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Шмыгаль сообщил, что в текущем году в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложено 50 млрд грн. Это ориентировочно на 25% больше, чем в прошлом году.

«Призываем пользоваться этим инструментом адресной государственной поддержки. Ведь субсидии не только помогают конкретным семьям, но повышают уровень оплат за коммунальные услуги. А это означает большую устойчивость украинской критической инфраструктуры и возможность обеспечивать свет и тепло в каждом доме», — подчеркнул глава правительства.

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По словам премьер-министра, отопительный сезон 2023−2024 годов Украина проходит за счет газа собственной добычи. По состоянию на сегодняшний день в газохранилищах есть около 11,3 млрд кубометров газа. Шмыгаль заверил, что этого достаточно, чтобы успешно завершить отопительный период.

Глава правительства также подчеркнул, что этот осенне-зимний период наше государство проходит в плановом режиме благодаря преждевременным масштабным ремонтам, накоплению энергоресурсов, защите объектов критической инфраструктуры.

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«Это заслуга наших энергетиков, наших газовщиков, работников теплокоммунэнерго и, конечно, наших героических сил ПВО. Искренне благодарю всех за отличную работу», — сказал Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, в энергетике было восстановлено 2,2 ГВт мощности тепло- и гидрогенерации после массовых прошлогодних российских атак. Выработанной в Украине электроэнергии, по его словам, хватает для покрытия внутренних потребностей. Кроме того, благодаря росту экспортно-импортных возможностей, Украина может импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать в случае необходимости аварийную помощь.

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