Правительство на 2024 год увеличило объем жилищно-коммунальных субсидий на четверть — Finance.ua

Правительство на 2024 год увеличило объем жилищно-коммунальных субсидий на четверть
В этом году в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложено 50 млрд грн для 3 млн украинских семей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Люди, нуждающиеся в поддержке, получают жилищно-коммунальные субсидии. Процедура максимально упрощена, заявитель представляет минимум данных, остальную информацию собирает Пенсионный фонд», — отметил премьер-министр.
Шмыгаль сообщил, что в текущем году в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложено 50 млрд грн. Это ориентировочно на 25% больше, чем в прошлом году.
«Призываем пользоваться этим инструментом адресной государственной поддержки. Ведь субсидии не только помогают конкретным семьям, но повышают уровень оплат за коммунальные услуги. А это означает большую устойчивость украинской критической инфраструктуры и возможность обеспечивать свет и тепло в каждом доме», — подчеркнул глава правительства.
По словам премьер-министра, отопительный сезон 2023−2024 годов Украина проходит за счет газа собственной добычи. По состоянию на сегодняшний день в газохранилищах есть около 11,3 млрд кубометров газа. Шмыгаль заверил, что этого достаточно, чтобы успешно завершить отопительный период.
Глава правительства также подчеркнул, что этот осенне-зимний период наше государство проходит в плановом режиме благодаря преждевременным масштабным ремонтам, накоплению энергоресурсов, защите объектов критической инфраструктуры.
«Это заслуга наших энергетиков, наших газовщиков, работников теплокоммунэнерго и, конечно, наших героических сил ПВО. Искренне благодарю всех за отличную работу», — сказал Шмыгаль.
Как отметил премьер-министр, в энергетике было восстановлено 2,2 ГВт мощности тепло- и гидрогенерации после массовых прошлогодних российских атак. Выработанной в Украине электроэнергии, по его словам, хватает для покрытия внутренних потребностей. Кроме того, благодаря росту экспортно-импортных возможностей, Украина может импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать в случае необходимости аварийную помощь.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью