По каким причинам украинцев могут лишить субсидии в 2024-м — Finance.ua

По каким причинам украинцев могут лишить субсидии в 2024-м Сегодня 10:10 — Личные финансы

В Украине ряд граждан имеют право на получение субсидий, которые, например, помогают облегчить прохождение сложных периодов в году. Впрочем, некоторые также могут и потерять свои выплаты в 2024 году.

«Телеграф» рассказывает о том, как этого не допустить. Список оснований для отмены жилищной субсидии в этом году выглядит следующим образом:

смена места жительства, поскольку расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем;

смерть лица, которому предоставляли льготы;

если лицо указало ложный размер дохода;

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Также граждане, имеющие задолженность за коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. В частности, речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев. Если задолженность не уплатить, то ПФУ лишит потребителя субсидии. Ее можно будет возобновить, если полностью уплатить сумму долга.

В некоторых случаях гражданам вообще могут не назначить субсидию:

если есть совершеннолетний член семьи, который нигде не учится и не работает

площадь квартиры более 130 кв. м, а дома — более 230 кв. м

если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов

есть депозит размером более 100 тыс. грн

не вернули лишние средства, полученные по субсидии

кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше

Телеграф По материалам:

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