Платежки будут присылать по-новому: коммунальщики отговаривают украинцев от бумажных счетов — Finance.ua

Платежки будут присылать по-новому: коммунальщики отговаривают украинцев от бумажных счетов Сегодня 15:01 — Личные финансы

Платежки будут присылать по-новому: коммунальщики отговаривают украинцев от бумажных счетов

Украинцы могут по-новому получать платежку за коммунальные услуги.

Отказаться от привычных бумажных счетов предложил Коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса».

«Для потребителей продолжают улучшать услуги отказаться от бумажных платежек. Так, украинцы могут получать электронные копии бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис был улучшен, и теперь получить электронный счет потребитель может мгновенно после отказа бумажного счета-уведомления.

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«Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-уведомления, в личном кабинете мгновенно появляется возможность скачать его электронную версию», — говорится в сообщении.

Коммунальщики отмечают, что отказ от бумажных платежек не является обязательным — потребители могут самостоятельно решать, как им удобнее получать счета.

В случае случайного отказа от бумажных платежек потребитель может возобновить доставку платежек в почтовый ящик.

Справка Finance.ua:

Перед стартом отопительного сезона в Украине граждане активно оформляют субсидии на коммунальные услуги. Однако гораздо сложнее получить помощь от государства, если есть долги. Украинцам объяснили, что делать в таких случаях;

в Министерстве социальной политики готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученными от США.

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