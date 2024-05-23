За I квартал 2024 года капитализация рынка криптовалют увеличилась на 60% — эксперт — Finance.ua
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За I квартал 2024 года капитализация рынка криптовалют увеличилась на 60% — эксперт

Криптовалюта
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За I квартал 2024 года капитализация рынка криптовалют увеличилась на 60% — эксперт
За I квартал 2024 года капитализация рынка криптовалют увеличилась на 60% — эксперт
Сейчас мы находимся на вершине криптовалютных циклов. Такое мнение высказала маркетинг-менеджер Binance в Украине Дарья Голинская. В ходе выступления на Invest Talk Summit-2024 она подчеркнула, что каждые 3−4 года криптовалюта переживает смену своих циклов.
«За первый квартал 2024 года капитализация всего рынка криптовалют увеличилась на 60% и она продолжает расти. На это повлияло много факторов, но основной — принятие спотового биткоин-ETF. Это на самом деле упростило доступ классическим инвесторам именно к криптовалюте биткоина. Можно полагать, что криптовалюты — один из видов инвестиций, которые есть в тренде сегодня», — сказала Голинская.
Очень важную роль в процессе инвестирования в криптовалюту, по мнению Голинской, играет и криптофандрейзинг.
«Сейчас мы понимаем, что криптофандрейзинг 2024 года остается стабильным. Было привлечено огромное количество средств. Многие проекты преодолели даже отметку в более чем 100 миллионов долларов. Поэтому для нас это также показатель того, что криптовалюта потенциально имеет много тенденций для того, чтобы расти и приносить прибыль инвесторам.
Что касается инвестиций в криптпроекты, то инвесторам следует обратить внимание на те проекты, которые набирают больше всего фандрейзинговых средств. Сектор, набравший больше всего инвестиций — инфраструктурный", — отметила Голинская.
Почему криптовалюта может быть особенно интересна для инвестиций? По мнению маркетинг-менеджера Binance в Украине, определяющая здесь — волатильность, ведь это возможность заработать быстро. И возможность балансировать вследствие этой волатильности. Также другой момент — капитализация растущего рынка. Кроме того, довольно легкий порог для входа.
По материалам:
Finance.ua
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