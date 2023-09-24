За год в Украине вдвое увеличилось количество владельцев дорогих автомобилей — налоговая Сегодня 07:02 — Личные финансы

За год в Украине вдвое увеличилось количество владельцев дорогих автомобилей — налоговая

Количество владельцев дорогих автомобилей, облагаемых транспортным налогом, за последний год возросло почти вдвое, а количество самых таких дорогих авто увеличилось в более чем 2 раза.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в комментарии ЭП

Так, по данным налоговой, в 2023 году количество физических лиц, которым необходимо уплатить транспортный налог, составляет 3072 человека, а количество дорогостоящих транспортных средств, облагаемых дополнительным налогом, составляет 3548 единиц. В 2022 году количество физических лиц-собственников составляло только 1593 человека, а количество транспортных средств, с которых уплачивали налог — 1723 единицы.

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По данным налоговой, у украинцев в 2023 году было даже больше дорогих автомобилей, чем в довоенном 2021-м. Тогда среди физических лиц было зарегистрировано 2377 плательщиков транспортного налога и 2574 дорогих авто, с которых его необходимо уплатить.

Таким образом, в 2023 году количество владельцев дорогих автомобилей среди физических лиц было в 1,9 раза больше, чем в 2022 году и на 29% больше, чем в довоенном 2021-м. Количество таких транспортных средств, которыми владеют граждане, в 2,05 раза больше, чем в 2022-м и на 37,8% больше, чем в 2021-м.

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Примечательно, что владельцев люксовых автомобилей среди юридических лиц в Украине становится меньше из года в год. Так, в 2021 году налоговая зарегистрировала 3153 компании, которым необходимо было заплатить транспортный налог за 4109 дорогих автомобилей. В 2022 году количество налогоплательщиков среди юридических лиц уменьшилось до 2571 (на 582), а количество автомобилей — до 3126 единиц (на 983).

В 2023 году в Украине осталось только 2079 плательщиков транспортного налога среди юридических лиц (на 1074 меньше, чем в 2021-м и на 492 меньше, чем в 2022-м), которым принадлежит 2927 автомобилей (на 1182 единицы меньше, чем в 2021-м и на 199 меньше, чем в 2022-м).

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По данным ГНС, объемы уплаты транспортного налога в Украине сокращаются из года в год. В 2021 году местные бюджеты получили от владельцев дорогих автомобилей 158,35 млн грн, в 2022-м — 103,45 млн грн. По состоянию на 13 сентября 2023 г. в местные бюджеты поступило лишь 101,52 млн грн транспортного налога.

Ожидается, что наибольшие объемы уплаты транспортного налога зафиксированы в столице. В этом году киевляне заплатили в местный бюджет 33,06 млн грн (16,65 млн грн — физические лица, 16,42 млн грн — юридические лица).

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Среди лидеров по уплате этого налога также Киевская (7,85 млн грн), Днепропетровская (8,96 млн грн), Львовская (6 млн грн), Одесская (7,82 млн грн) и Харьковская (6,3 млн грн).

Отметим, что транспортный налог — это сбор в размере 25 тыс. грн в год, который владельцы дорогих автомобилей платят в местные бюджеты. Объектом обложения этим налогом является авто, среднерыночная стоимость которого составляет 375 минимальных зарплат (в 2023 году это 2,512 млн грн).

Список соответствующих марок и моделей автомобилей и их характеристик ежегодно определяет Министерство экономики. Ознакомиться с ним можно по ссылке . К примеру, в 2023 году налогообложению подлежат 294 модели автомобилей 17 марок авто.

Економічна Правда По материалам:

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