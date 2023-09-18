Какие модели автомобилей самые популярные в разных странах — Finance.ua

Какие модели автомобилей самые популярные в разных странах Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

Какие модели автомобилей самые популярные в разных странах

У каждой страны есть свои уникальные автомобильные предпочтения, на которые влияют местные ландшафты, образ жизни и традиции.

Предлагаем вам ознакомиться с популярнейшими моделями автомобилей в разных странах мира по версии экспертов журнала Motor1, которые собрали статистические данные из 11 своих глобальных изданий.

Соединенные Штаты: Ford F-Series

В Соединенных Штатах, где все большое, господствуют пикапы. Ford F-Series занимает первое место с потрясающими 726 000 единиц, проданными в 2021 году. Пикапы идеально подходят для американцев, которые часто посещают гипермаркеты, перевозят крупные упаковки, посещают строительные магазины и ценят практичность и мощность этих транспортных средств.

Бразилия: Fiat Strada

В Бразилии, стране, известной своим оживленным образом жизни, компактный пикап Fiat Strada находится в центре внимания. Как ни странно, пикапы здесь популярны, и в 2021 году было продано 109 107 единиц Strada. Компактные размеры и универсальность делают его идеальным для передвижения по улицам Бразилии.

Франция: Peugeot 208

Французы сильно привержены своему отечественному бренду Peugeot. Peugeot 208 занял первое место с результатом 88 037 проданных единиц в 2021 году. Известный своей доступностью, стильным дизайном и многофункциональными опциями, 208-й стал излюбленным выбором среди французов.

Германия: Volkswagen Golf

Германия остается верной Volkswagen, «народному автомобилю». Volkswagen Golf — действующий чемпион с 91 621 автомобилем, приобретенным в 2021 году. Небольшие размеры, надежность и топливная эффективность делают его практичным выбором, а компактная форма помогает владельцам экономить на налогах.

Италия: Fiat Panda

Несмотря на то, что Италия является родиной таких роскошных брендов как Ferrari и Maserati, итальянцы часто выбирают практичность в своих повседневных автомобилях. Fiat Panda, известный своим комфортом, надежностью, просторным салоном и доступной ценой, был продан в 2021 году в количестве 112 298 единиц. Для итальянцев Panda — идеальный выбор для ежедневных поездок на работу.

Индонезия: Toyota Avanza

Индонезийцы предпочитают компактный внедорожник Toyota Avanza на протяжении последних 15 лет. В 2021 году было продано 66 109 Avanzas. Сочетание размера, мощности и известной надежности Toyota продолжает завоевывать сердца индонезийцев.

Турция: Fiat Egea (Tipo)

Турция, популярное курортное направление, в значительной степени полагается на бюджетные седаны, особенно для служб такси. Fiat Egea, известный на европейском рынке как Tipo, был лидером в 2021 году с результатом 49 698 проданных единиц. Его доступность и практичность делают его подходящим выбором как для жителей, так и туристов.

Соединенное Королевство: Vauxhall Corsa

Соединенное Королевство, известное высокими налогами и перегруженным дорожным движением, предпочитает компактные городские автомобили. Vauxhall Corsa, или Opel Corsa на других рынках, был лучшим выбором с 40 914 единицами, проданными в 2021 году. Небольшие размеры, топливная эффективность и простота в обслуживании делают его идеальным для передвижения по городским улицам.

Аргентина: Fiat Cronos

Аргентинцы ценят в своих автомобилях практичность и доступность. Fiat Cronos возглавляет хит-парад с 37 435 единицами, проданными в 2021 году. Возможно, это не самый быстрый и не самый привлекательный автомобиль, но он недорогой и при этом надежно выполняет свою роль.

Испания: Seat Arona

Испанцы полюбили Seat, а Seat Arona стала самой популярной моделью — 21 946 единиц было продано в 2021 году. Несмотря на ограниченные обновления с момента дебюта в 2017 году, привлекательность Arona заключается в ассортименте двигателей и привлекательном дизайне.

Венгрия: Suzuki Vitara

В Венгрии Suzuki находится в центре внимания, а Suzuki Vitara — популярнейшая модель с 8349 проданными единицами. Этот небольшой кроссовер предлагает хорошую надежность, разумную цену и мощную оснастку, что делает его популярным выбором среди венгров.

Эти разнообразные предпочтения отражают уникальные автомобильные ландшафты и образы жизни в разных странах мира, демонстрируя, как местные факторы влияют на выбор автомобиля в каждой стране.

Avtosota По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.