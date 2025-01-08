Из мема в состояние: потенциал DOGEN на 30,000% привлекает инвесторов Shiba Inu и Dogecoin — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Из мема в состояние: потенциал DOGEN на 30,000% привлекает инвесторов Shiba Inu и Dogecoin Сегодня 19:10 — Криптовалюта

Из мема в состояние: потенциал DOGEN на 30,000% привлекает инвесторов Shiba Inu и Dogecoin

Криптовалютные энтузиасты активно обсуждают нового игрока на арене мемкойнов. С возможностью принести ошеломляющую доходность до 30,000%, DOGEN привлекает внимание инвесторов, которые ранее вкладывались в Shiba Inu и Dogecoin. Вопрос, который волнует всех: может ли это быть следующей крупной возможностью в мире криптовалют?

DOGEN: Первый мемтокен для альфа-самцов, которые требуют только лучшего

Раскройте своего внутреннего альфа с DOGEN — мемтокеном, созданным для тех, кто хочет жить красивой жизнью. DOGEN — это альфа-дог, который никогда не упускает шанс на крупный выигрыш. Роскошные автомобили, пачки наличных и прекрасные женщины — вот стиль жизни Alpha DOGEN!

💎 HODL как босс, покоряй рынок 💎

Готовы жить как альфа DOGEN и наслаждаться лучшим? DOGEN уже готовится к взлету на 700% до завершения пресейла — и это только начало. DOGEN предлагает потенциал роста в тысячи раз, поскольку мемтокены возглавляют горячий тренд этого сезона альткойнов.

Чем раньше вы войдете, тем больше выиграете! Это сделка, которой будут завидовать, а вы окажетесь на вершине.

⚡️ Пропустили взлет WIF, Popcat или Ponke? ⚡️

DOGEN — новый лидер на платформе мемтокенов Solana, стоящий в одном ряду с BONK, WIF и Popcat, которые показали удивительный рост на 1000%. В настоящее время недооцененный, DOGEN готов перевернуть криптоисторию, побив рекорды в этом бычьем забеге.

🎉 Сообщество с реальной ценностью 🎉

DOGEN — это не мимолетный хайп, а растущее движение. Команда DOGEN сосредоточена на создании процветающего сообщества альфа-лидеров, которые не соглашаются на меньшее и готовы доминировать на рынке. Этот токен предлагает реальную ценность: от захватывающих кампаний до эксклюзивных привилегий для ранних участников. DOGEN — это возможность стать частью чего-то, что останется надолго.

DOGEN также предлагает многоуровневую реферальную программу:

7% от покупок токенов вашими прямыми друзьями (1-й уровень).

Дополнительные проценты от рефералов следующих уровней.

Dogecoin: Мемкойн, который стал топ-криптовалютой

Dogecoin (DOGE) был создан в 2013 году как шутка, с логотипом собаки сиба-ину из мема. В отличие от ограниченной эмиссии Bitcoin, у Dogecoin нет максимального предложения, и каждую минуту добывается 10,000 новых монет. Первоначально воспринимаемый как мемкойн, в 2021 году Dogecoin резко вырос в цене, войдя в десятку крупнейших криптовалют с рыночной капитализацией более $50 млрд. Этот рост был вызван влиянием социальных сетей, особенно Илон Маск, и общим бумом криптовалютного рынка.

Shiba Inu (SHIB): Мемкойн на основе Ethereum с растущей полезностью

Shiba Inu (SHIB) — криптовалюта, вдохновленная Dogecoin, но работающая на блокчейне Ethereum. Запущенный в августе 2020 года анонимным создателем по имени Ryoshi, токен начал с эмиссии в 1 квадриллион. Половина была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал большую часть на борьбу с COVID-19 в Индии и сжег 40% общего предложения. SHIB поддерживает приложения, такие как ShibaSwap, и имеет планы по запуску NFT-платформы и системы управления.

Вывод

DOGEN, созданный для тех, кто стремится к роскоши и успеху, позиционирует себя как токен для лидеров. В то время как DOGE и SHIB могут иметь меньше краткосрочного потенциала, DOGEN идет по стопам успешных токенов, таких как BONK и Popcat. С эксклюзивными кампаниями и преимуществами для ранних участников он стремится создать сообщество, которое стремится к совершенству.

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