Япония будет выплачивать более миллиона иен семьям, которые переедут из Токио — Finance.ua

Япония будет выплачивать более миллиона иен семьям, которые переедут из Токио Сегодня 22:48 — Мир

Япония будет выплачивать более миллиона иен семьям, которые переедут из Токио

Японское правительство предлагает по одному миллиону иен (а это более 275 000 гривен или 7000 евро) на каждого ребенка семьи, которая покинет Токио. Это в дополнение к трем миллионам иен финансовой поддержки при переселении, сообщает The Guardian

Таким образом стремятся восстановить менее популярные регионы Японии, где население продолжает стареть и сокращаться, потому что молодые люди массово едут в 35-миллионный Токио, Осаку и другие мегаполисы.

Поощрительные выплаты действовали и раньше, но составляли 300 тысяч иен (83 тысячи гривен). С апреля они вырастут более чем в три раза. Так, семья с двумя детьми может получить в общей сложности пять миллионов иен (более 1,3 миллиона гривен).

Деньги будут выплачивать тем семьям, которые уезжают из токийской агломерации, включая города Сайтама, Тиба и Канагава. При этом агентство Киодо сообщает, что на выплаты можно рассчитывать, даже если переместиться в горные пригороды, фактически лежащие в пределах Токио.

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Рассчитывать на деньги, планируя уехать и сразу вернуться, не получится. В новом доме следует прожить не менее пяти лет. К тому же, по условиям, по крайней мере один член семьи должен найти на месте работу, работать удаленно или открыть свой бизнес. В противном случае деньги придется вернуть.

Программу запустили четыре года назад, и ею стали пользоваться во время пандемии коронавируса, когда многие перешли на дистанционную работу. Так, в 2019 году на нее согласилась 71 семья, в следующем году — 290 семей, а уже в 2021 году — 1184 семьи. Правительство надеется, что к 2027 году в малонаселенные регионы из Токио переедет 10 тысяч человек.

В мелких городках и селах, в свою очередь, рекламируют прелести спокойной жизни, легкий доступ к детским садам и школам. А в селе Отари даже выпустили календарь с местными красивыми холостяками.

В целом население Японии сокращается. По прогнозам, к 2065 году он упадет с нынешних 125 миллионов до 88 миллионов. Индекс рождаемости составляет 1,3 при том, что страна остается достаточно закрытой для мигрантов.

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