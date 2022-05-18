Японцы заявили о революции в разработке безвоздушных покрышек для авто — Finance.ua

Японцы заявили о революции в разработке безвоздушных покрышек для авто

Представители компании Toyo Tire, одной из лидирующих мировых шинных корпораций, сообщили, что они совершили прорыв в разработке нового поколения автомобильных шин. Речь идет о так называемых «безвоздушных покрышках».

Главное преимущество безвоздушных покрышек заключается в том, что они не боятся проколов, никогда не сдуваются, а также не требуют регулярной проверки давления. Конструкция представляет собой покрышки с перекрещивающимися спицами вроде складных стульев: данная система позволяла поглощать удары от дороги точно так же, как и воздух под давлением в обычной шине.

По словам разработчиков, за последние годы им удалось создать безвоздушные шины в десять раз крепче, чем первые образцы. Таким образом, по своему ресурсу безвоздушную шину уже сегодня можно сравнивать с обычной.

Теперь Toyo Tire уже выпускает безвоздушные покрышки, но в небольшом количестве: преимущественно их применяют для гольф-каров. Впрочем, в компании Toyo Tire уверены, что все может быстро измениться и вскоре их шины станут более востребованными.

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