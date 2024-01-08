Xiaomi выпустила один из своих самых дешевых смартфонов — Finance.ua

Xiaomi выпустила один из своих самых дешевых смартфонов Сегодня 02:12 — Фондовый рынок

Xiaomi выпустила один из своих самых дешевых смартфонов

К концу года Xiaomi традиционно представила ультрабюджетный смартфон. В прошлом году это был Redmi 12C, сейчас — Redmi 13C. На сегодня это одно из самых доступных мобильных устройств в линейке производителя, пишет портал GizmoChina.

Экран у новинки 6.74-дюймовый. Это IPS-матрица с разрешением HD+, яркость 600 нит, кадровой частотой 90 Гц, а также каплевидным вырезом под фронталку на 5 Мп.

В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 6100+ с 8/256 гигабайтами памяти, а значит, кроме стабильной работы самой системы можно рассчитывать и на гейминг на средних настройках графики. Питается аппарат от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Из других особенностей модели — двойная камера на 50 и 2 мегапикселей с поддержкой ИИ, NFC-модуль, стереодинамики, 3,5-мм миниджек, слот microSD до 1 ТБ и защита IP53. «Из коробки» он работает на Android 13 с MIUI 14.

Смартфон уже вышел в Китае, позже он доберется и до международного рынка. Цены на Redmi 13C 5G начинаются от $105 (~4000 грн) за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Самый топовый вариант на 8/256 ГБ обойдется в $149 (~5700 грн).

Как известно, с начала 2023 года Xiaomi прекратила обновлять более 50 своих смартфонов. А недавно компания «похоронила» популярные модели Poco и Xiaomi Mi.

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УНІАН По материалам:

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