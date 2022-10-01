Xiaomi разрабатывает смартфон, похожий на настоящий зеркальный фотоаппарат — Finance.ua
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Xiaomi разрабатывает смартфон, похожий на настоящий зеркальный фотоаппарат

Технологии&Авто
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Xiaomi разрабатывает смартфон, похожий на настоящий зеркальный фотоаппарат
Xiaomi разрабатывает смартфон, похожий на настоящий зеркальный фотоаппарат, Xiaomi 11 Ultra
Несмотря на все свои мегапиксели и алгоритмы, ни один смартфон не сравнится с полноценным фотоаппаратом. Производители наперегонки работают, чтобы уменьшить этот разрыв. Очередную такую попытку делает Xiaomi.
Об этом пишет TechNave.
Новый патент описывает смартфон, оснащенный единственным модулем основной камеры, в котором установлена новая система масштабирования. Также упоминается большой датчик изображения, переменное фокусное расстояние и движущийся объектив.
Схематическое изображение смартфона с&nbsp;одним большим датчиком камеры, взятое из&nbsp;патента компании Xiaomi&nbsp;/ Скриншот Digital Chat Station
Схематическое изображение смартфона с одним большим датчиком камеры, взятое из патента компании Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station
Нынешняя тенденция на рынке смартфонов состоит в том, что чем больше датчиков, тем более впечатляющая система камер. Однако если Xiaomi использует один действительно качественный и большой датчик изображения в паре с мощной оптикой, которые займут место, ранее отводимое под несколько камер, это могло бы изменить правила игры.
Вполне вероятно, что Xiaomi ожидает увидеть в таком устройстве даже не дюймовый датчик, который сегодня является самым большим на рынке, а нечто большее. Для смартфонов таких еще не выпустила ни одна компания.
Xiaomi — не первый производитель смартфонов, работающий в этом направлении. Ранее Samsung представила Galaxy K Zoom и S4 Zoom с камерами с переменным фокусным расстоянием, которые были довольно тяжелыми устройствами.
По материалам:
Телеканал 24
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