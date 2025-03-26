Wizz Air поделился деталями относительно возобновления авиасообщения в Украине — Finance.ua

Wizz Air поделился деталями относительно возобновления авиасообщения в Украине Сегодня 09:22 — Фондовый рынок

Венгерская авиакомпания Wizz Air готова вернуться в Украину и уже близка к соглашению о возобновлении коммерческой деятельности с некоторыми украинскими аэропортами.

Об этом сообщил гендиректор компании Йозеф Варади во время конференции «Логистика как драйвер экономического роста» от аналитического центра We Build Ukraine.

Он отметил, что лоукостер имеет «большие планы относительно Украины» и считает, что потенциал страны в авиаперелетах огромный.

«Мы планируем не просто летать в Украину, но и летать из Украины, восстанавливая операционные базы», — заявил Варади.

По его словам, Wizz Air разработал план создания сети из примерно 100 маршрутов в течение первых шести месяцев со дня возобновления операционной деятельности, что по плану обеспечит годовой пассажиропоток в 5 миллионов человек.

«Мы уже готовы. Мы ведем активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и уже близки к заключению коммерческого соглашения», — подытожил Варади.

Економічна Правда По материалам:

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