Выпуск Bitcoin-облигаций в Сальвадоре отложили до конца года — Finance.ua

Выпуск Bitcoin-облигаций в Сальвадоре отложили до конца года Сегодня 23:01 — Финтех и Карты

Выпуск Bitcoin-облигаций в Сальвадоре отложили до конца года

Технический директор Tether, эмитента стейблкоина USDT, и криптобиржи Bitfinex Паоло Ардоино в интервью изданию Fortune рассказал , что выпуск правительством Сальвадора Bitcoin-облигаций, также известных как Vulcano Bonds, снова отложен.

Напомним, что запуск Bitcoin-облигаций был запланирован на начало 2022 года, затем перенесен на середину марта, а затем отложен на неопределенный срок из-за падения цены Bitcoin.

По словам Паоло Ардоино, запуск Vulcano Bonds может состояться в конце 2022 года при условии принятия соответствующих законов в Сальвадоре.

«Если закон будет принят до сентября, я бы ожидал, что на все остальное потребуется от двух до трех месяцев», — заявил Паоло Ардоино.

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Впервые о выпуске Bitcoin-облигаций президент Сальвадора Найиб Букеле объявил в ноябре 2021 года через два месяца после того, как страна признала Bitcoin законным платежным средством. Проект привлек от инвесторов 1 млрд долларов, половина суммы должна была пойти на финансирование инфраструктуры, а вторая — на покупку Bitcoin. Единственным поставщиком биржевых услуг был выбран Bitfinex.

В мае Ардоино заявил, что Bitfinex ждет, когда Конгресс Сальвадора примет законопроект о цифровых ценных бумагах, который позволит бирже вести свою деятельность в стране в официальном статусе технологического поставщика.

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cryptomisto По материалам:

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