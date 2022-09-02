Bitcoin показал худшие августовские показатели впервые с 2015 года — Finance.ua

Bitcoin показал худшие августовские показатели впервые с 2015 года Сегодня 03:40 — Финтех и Карты

Bitcoin показал худшие августовские показатели впервые с 2015 года

Флагманская криптовалюта Bitcoin продемонстрировала худшие августовские показатели, опустившись на 13.9% — такой антирекорд зафиксирован впервые с 2015 года. Согласно данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, Bitcoin закончил август на уровне $19 900, опустившись всего за неделю на 13.9%.

Следует заметить, что надеяться на рост стоимости ВТС в сентябре инвесторам не стоит. По словам аналитика Cubic Analytics Калеба Франзена, начало сентября может стать для ВТС хуже, чем последние дни августа, поэтому криптовалютному сообществу следует быть готовым ко всему.

Напомним, 20 августа стало известно о падении эфириума на 18%, тогда ЕТН торговался за $1650. Впрочем, к моменту написания новости показатели эфириума опустились еще ниже — ЕТН торгуется по $1550. Относительно ВТС, на момент написания новости его стоимость составляет $19 952.

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noworries По материалам:

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