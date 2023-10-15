Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023

Казна и Политика
38
Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023
Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023
В Украине предусмотрены социальные выплаты для каждой семьи, в которой есть дети. В частности, можно получить пособие при рождении ребенка, или когда дети живут в неполных семьях.
Пособие при рождении ребенка
В 2023 году выплаты при рождении ребенка составляют 41 280 грн, но эту сумму можно получить не сразу. Сначала выплачивают 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.
Такое же пособие могут получить родители, которые усыновляют ребенка.
В Украине при рождении ребенка можно получить Пакет малыша. Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить в денежном эквиваленте — 6300 грн.

Пособие при беременности и родах

Право на такое пособие имеют:
• несовершеннолетние (необходима справка с места учебы);
• женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);
• аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (необходима справка с места учебы);
• безработные (необходимая справка из центра занятости);
• женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба).
Размер пособия для этих категорий женщин составляет 671 грн.
Читайте также

Пособие одиноким матерям

Размер этого пособия рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:
• на детей до 6 лет — 2 272 грн;
• на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн;
• на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Алименты на ребенка

В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Минимальный размер алиментов на детей:
• до 6 лет — 1 136 грн;
• до 18 лет — 1 415 грн.
Читайте также

Послобие на детей, над которыми установлена ​​опека

Государство предоставляет такое пособие опекунам детей, лишенных родительской опеки.
Деньги предоставляются:
• на детей до 6 лет — 4 544 грн;
• на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

Выплаты на детей для ВПЛ

Такое пособие предоставляется детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны в Украине.
Переселенцы, имеющие детей до 18 лет, могут получить ежемесячное пособие от государства в размере 3000 грн на каждого ребенка.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.