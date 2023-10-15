Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023 — Finance.ua

Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023 Сегодня 10:40 — Казна и Политика

Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023

В Украине предусмотрены социальные выплаты для каждой семьи, в которой есть дети. В частности, можно получить пособие при рождении ребенка, или когда дети живут в неполных семьях.

Пособие при рождении ребенка

В 2023 году выплаты при рождении ребенка составляют 41 280 грн, но эту сумму можно получить не сразу. Сначала выплачивают 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.

Такое же пособие могут получить родители, которые усыновляют ребенка.

В Украине при рождении ребенка можно получить Пакет малыша. Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить в денежном эквиваленте — 6300 грн.

Пособие при беременности и родах

Право на такое пособие имеют:

• несовершеннолетние (необходима справка с места учебы);

• женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);

• аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (необходима справка с места учебы);

• безработные (необходимая справка из центра занятости);

• женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба).

Размер пособия для этих категорий женщин составляет 671 грн.

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Пособие одиноким матерям

Размер этого пособия рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:

• на детей до 6 лет — 2 272 грн;

• на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн;

• на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Алименты на ребенка

В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Минимальный размер алиментов на детей:

• до 6 лет — 1 136 грн;

• до 18 лет — 1 415 грн.

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Послобие на детей, над которыми установлена ​​опека

Государство предоставляет такое пособие опекунам детей, лишенных родительской опеки.

Деньги предоставляются:

• на детей до 6 лет — 4 544 грн;

• на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

Выплаты на детей для ВПЛ

Такое пособие предоставляется детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны в Украине.

Переселенцы, имеющие детей до 18 лет, могут получить ежемесячное пособие от государства в размере 3000 грн на каждого ребенка.

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НВ По материалам:

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