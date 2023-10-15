Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023 — Finance.ua

Выплаты на детей: виды и суммы выплат в 2023
В Украине предусмотрены социальные выплаты для каждой семьи, в которой есть дети. В частности, можно получить пособие при рождении ребенка, или когда дети живут в неполных семьях.
Пособие при рождении ребенка
В 2023 году выплаты при рождении ребенка составляют 41 280 грн, но эту сумму можно получить не сразу. Сначала выплачивают 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.
Такое же пособие могут получить родители, которые усыновляют ребенка.
В Украине при рождении ребенка можно получить Пакет малыша. Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но родители могут получить в денежном эквиваленте — 6300 грн.
Пособие при беременности и родах
Право на такое пособие имеют:
• несовершеннолетние (необходима справка с места учебы);
• женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);
• аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (необходима справка с места учебы);
• безработные (необходимая справка из центра занятости);
• женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба).
Размер пособия для этих категорий женщин составляет 671 грн.
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Пособие одиноким матерям
Размер этого пособия рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:
• на детей до 6 лет — 2 272 грн;
• на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн;
• на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.
Алименты на ребенка
В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.
Минимальный размер алиментов на детей:
• до 6 лет — 1 136 грн;
• до 18 лет — 1 415 грн.
Послобие на детей, над которыми установлена опека
Государство предоставляет такое пособие опекунам детей, лишенных родительской опеки.
Деньги предоставляются:
• на детей до 6 лет — 4 544 грн;
• на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн.
Выплаты на детей для ВПЛ
Такое пособие предоставляется детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за полномасштабной войны в Украине.
Переселенцы, имеющие детей до 18 лет, могут получить ежемесячное пособие от государства в размере 3000 грн на каждого ребенка.
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