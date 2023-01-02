В каких странах ребенок может получить гражданство по праву рождения — Finance.ua

В каких странах ребенок может получить гражданство по праву рождения Сегодня 07:58 — Личные финансы

Новорожденные дети могут унаследовать гражданство от родителей на основании кровных связей или получить его по месту рождения jus soli. Во втором случае государство сразу предоставляет гражданство всем новорожденным, без учета гражданства родителей. Однако иногда предварительно необходимо выполнить ряд дополнительных требований.

В той или иной степени принцип предоставления гражданства на основе места рождения выполняется более чем в 60 странах мира. Более подробно об особенностях приобретения гражданства на основании места рождения мы расскажем в этой статье.

Страны Европы

Рождение ребенка в странах Европы не является гарантией получения гражданства. Чаще всего в своей политике государства объединяют два принципа: ребенок должен родиться в государстве, а родители должны иметь вид на жительство в государстве или находиться в стране легально в течение определенного времени.

В Великобритании ребенок получает гражданство сразу после рождения, если хотя бы один из его родителей имел разрешение на проживание в стране на момент рождения малыша. Однако лица, рожденные в Великобритании и прожившие в этой стране первые 10 лет своей жизни, чьи родители не были и не являются ни постоянными резидентами, ни гражданами этой страны, могут подать на регистрацию как гражданин Британии.

Гражданство Греции получат дети, чьи родители легально проживали в стране не менее 5 лет до момента рождения. Также, если требование проживания родителей было выполнено, но ребенок родился в другой стране, получить гражданство он сможет, если проучится 6 лет в греческой школе.

В Ирландии оба родителя ребенка должны легально прожить в стране минимум четыре года до рождения ребенка.

Правила оформления гражданства во Франции для детей достаточно сложны, однако родителям не обязательно иметь резидентство. Ребенок, родившийся в стране, может получить гражданство после достижения им 13-летнего возраста. При этом большую часть жизни он должен прожить в стране.

Северная Америка

В США гражданство получают все дети, рожденные в стране, без каких-либо дополнительных требований. На основании справки из роддома ребенок получает сертификат о рождении, а позже паспорт. Когда ребенку исполнится 21 год, он сможет получить гражданство для родителей — на основании объединения семьи.

Канада также выдает гражданство всем детям, родившимся на территории государства. Чтобы получить паспорт, понадобится только свидетельство о рождении и заявление.

Центральная, Южная Америка и страны Карибского бассейна

Гражданство Мексики получают все дети, родившиеся в стране. На основании рождения ребенка, мексиканское гражданство могут получить и родители. Для этого необходимо прожить в стране минимум 2 года и сдать экзамен по испанскому языку и истории государства. Практически все страны Южной Америки предоставляют гражданство своего государства ребенку сразу при рождении. Исключением является только Колумбия, где хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка должен иметь вид на жительство в государстве. А вот Перу предоставляет ребенку гражданство по достижении им 18-летия.

Дети, родившиеся на территории стран Карибского бассейна, автоматически становятся гражданами государства. Гражданство этих стран имеет ряд преимуществ: путешествия без визы в страны Шенгенской зоны и Великобритании, возможность получить туристическую визу в США на 10 лет, льготы при поступлении в вузы Великобритании.

Страны Азии

В Азии автоматически при рождении можно получить гражданство Пакистана. В Таиланде родителям необходимо прожить минимум пять лет до момента рождения ребенка.

В Израиле также нужно выполнить ряд требований. Если ребенок родился в стране и не получил другого гражданства, он может подать заявление на израильское гражданство в возрасте от 18 до 21 года. Паспорт выдадут только прожившим в Израиле не менее пяти лет до подачи заявления на гражданство.

Африка

Автоматически при рождении гражданство государства получают дети рожденные в Лесото и Танзании. Гражданство Туниса ребенок может получить, если его дедушка родился в этой стране.

Австралия и Океания

В Австралии гражданство государства может получить ребенок, который родился и прожил в стране первые 10 лет. В Тувалу и Фиджи гражданство предоставляется всем новорожденным детям.

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