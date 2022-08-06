Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать — Finance.ua

Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать Сегодня 10:25 — Личные финансы

Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать

Детская дотация в Германии является денежной помощью для семей и родителей.

Этот вид пособия выплачивается детям с рождения до достижения 18-ти лет. В особых случаях детская дотация может выплачиваться до достижения 25-ти лет. Информацию о дотациях для детей, достигших 25 лет, можно найти на этой странице: Kindergeld ab 18 (помощь на детей до 18 лет).

Упрощены условия предоставления права на получение детской дотации. С 1 июня 2022 г. детскую дотацию могут получать также нетрудоустроенные заявители и заявительницы. Предоставление соответствующих справок уже не требуется.

При каких условиях можно получить детскую дотацию

Если родители детей, для которых подается заявление о детской дотации, имеют правовое разрешение на пребывание в Германии согласно § 24 Действующего Законодательства о пребывании иностранцев в Германии. Право на пребывание должно включать право на трудоустройство не менее чем на полгода.

Если один из родителей уже находится в Германии.



Ребенок находится в Германии или другой стране Европейского Союза (EU), стране Европейской экономической зоны (EWR) или в Швейцарии.



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Дети, не имеющие представления о местонахождении родителей, или круглые сироты также имеют возможность получать детскую дотацию. В этом случае этим детям необходимо самостоятельно подать заявление на дотацию. Обязательными условиями для этого являются: правовое разрешение на пребывание в Германии согласно § 24 действующего законодательства о пребывании иностранцев в Германии.

Трудоустройство или определенная продолжительность пребывания не обязательны.

Сумма выплаты

Сумма выплаты зависит от того, сколько у семьи детей. За каждого ребёнка получите отдельную дотацию.

за первого ребенка — 219 евро;

за второго — 219 евро;

за третьего ребенка — 225 евро;

за четвертого и последующих детей — по 250 евро.

Детская дотация начисляется на банковский счет, указанный в заявлении.

Важная информация по заявлению

Для того чтобы немецкое управление имело возможность проверить заявление, необходимо приложить следующий перечень документов:

правовое разрешение на пребывание в Германии согласно § 24 Действующего Законодательства о пребывании иностранцев в Германии (например, разрешение на пребывание или первоначальное разрешение на пребывание, с которым родителю разрешается работать) от родителя и от ребенка, которого касается заявление;

доказательство местонахождения ребенка, например, справку о регистрации в миграционной службе или справку с места, где за ребенком присматривают (детский сад, внешкольное учреждение и т.п.);



если вы хотите подать заявку на детскую дотацию за прошедшее время, до июня 2022 года, нужно доказательство того, что у одного из родителей была работа в это время, то есть до июня. К примеру, трудовой договор или расчетная ведомость.



Как подать заявление о детской дотации?

Надо заполнить эти анкеты:

Эти документы можно отдать для обработки в соответствующем ведомстве. Поиск уполномоченного ведомства здесь Dienststellensuche

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