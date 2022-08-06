Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать — Finance.ua
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Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать

Личные финансы
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Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать
Выплаты на детей в Германии: кто из украинцев может получить и как это сделать
Детская дотация в Германии является денежной помощью для семей и родителей.
Этот вид пособия выплачивается детям с рождения до достижения 18-ти лет. В особых случаях детская дотация может выплачиваться до достижения 25-ти лет. Информацию о дотациях для детей, достигших 25 лет, можно найти на этой странице: Kindergeld ab 18 (помощь на детей до 18 лет).
Упрощены условия предоставления права на получение детской дотации. С 1 июня 2022 г. детскую дотацию могут получать также нетрудоустроенные заявители и заявительницы. Предоставление соответствующих справок уже не требуется.

При каких условиях можно получить детскую дотацию

  • Если родители детей, для которых подается заявление о детской дотации, имеют правовое разрешение на пребывание в Германии согласно § 24 Действующего Законодательства о пребывании иностранцев в Германии. Право на пребывание должно включать право на трудоустройство не менее чем на полгода.
  • Если один из родителей уже находится в Германии.
  • Ребенок находится в Германии или другой стране Европейского Союза (EU), стране Европейской экономической зоны (EWR) или в Швейцарии.
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Дети, не имеющие представления о местонахождении родителей, или круглые сироты также имеют возможность получать детскую дотацию. В этом случае этим детям необходимо самостоятельно подать заявление на дотацию. Обязательными условиями для этого являются: правовое разрешение на пребывание в Германии согласно § 24 действующего законодательства о пребывании иностранцев в Германии.
Трудоустройство или определенная продолжительность пребывания не обязательны.

Сумма выплаты

Сумма выплаты зависит от того, сколько у семьи детей. За каждого ребёнка получите отдельную дотацию.
  • за первого ребенка — 219 евро;
  • за второго — 219 евро;
  • за третьего ребенка — 225 евро;
  • за четвертого и последующих детей — по 250 евро.
Детская дотация начисляется на банковский счет, указанный в заявлении.
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Важная информация по заявлению

Для того чтобы немецкое управление имело возможность проверить заявление, необходимо приложить следующий перечень документов:
  • правовое разрешение на пребывание в Германии согласно § 24 Действующего Законодательства о пребывании иностранцев в Германии (например, разрешение на пребывание или первоначальное разрешение на пребывание, с которым родителю разрешается работать) от родителя и от ребенка, которого касается заявление;
  • доказательство местонахождения ребенка, например, справку о регистрации в миграционной службе или справку с места, где за ребенком присматривают (детский сад, внешкольное учреждение и т.п.);
  • если вы хотите подать заявку на детскую дотацию за прошедшее время, до июня 2022 года, нужно доказательство того, что у одного из родителей была работа в это время, то есть до июня. К примеру, трудовой договор или расчетная ведомость.

Как подать заявление о детской дотации?

Надо заполнить эти анкеты:
1) Antrag auf Kindergeld / Заявление о получении пособия на ребенка
2) Anlage Kind / Приложение со сведениями о ребенке к Заявлению о получении пособия на ребенка
Эти документы можно отдать для обработки в соответствующем ведомстве. Поиск уполномоченного ведомства здесь Dienststellensuche.
Дополнительную информацию можно найти в листовке о детской дотации.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Факти
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