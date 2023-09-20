Выплаты до 1000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить — Finance.ua

Выплаты до 1000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить
Украинские беженцы в Литве с видом на жительство или картой от миграционной службы могут получить финансовую помощь, которую спонсирует Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ). Деньги пойдут на частичное покрытие платы за жилье, с чем у многих украинцев проблемы.
Об этом сообщает lrt.lt.
На какую сумму могут рассчитывать
Финансовая помощь будет поступать в течение двух месяцев для примерно 73% украинцев, которые испытывают трудности с поиском долгосрочного жилья. Из-за отсутствия государственной поддержки граждане из других стран вынуждены самостоятельно решать вопросы проживания.
Более того, многие украинские беженцы в Литве сталкиваются с рядом проблем по аренде жилья, среди которых — высокие цены, необходимая плата за первый и последний месяц, нехватка средств.
«Мы надеемся, что эта мера поможет украинцам легче интегрироваться в Литве, особенно тем, кто трудоустроен и пытается самореализоваться», — отметил глава Представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингалис.
Суть помощи заключается в выплате разовых сумм для частичного покрытия первого и последнего месяца аренды. Выплата будет составлять 70% стоимости, указанной в договоре, но не превышать 504 евро в месяц, что составляет в общей сложности 1008 евро. Примечательно, что затраты будут контролироваться, поэтому полученные средства нельзя использовать для чего-то другого.
Кто может получить
Международная организация по миграции в Вильнюсе также выделила категории населения, которым больше всего нужна помощь. Именно поэтому выплаты смогут получить:
- семьи с детьми;
- беременные женщины;
- люди старше 60 лет;
- семьи с лицами с инвалидностью.
Для подачи заявки нужно иметь разрешение на проживание в Литве или карточку от миграционной службы, а также заключить договор аренды на не менее 6 месяцев и подписанный не позднее чем за 40 рабочих дней до подачи заявки.
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