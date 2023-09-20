Выплаты до 1000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты до 1000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить

Личные финансы
37
Выплаты до 1000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить
Выплаты до 1000 евро для беженцев: в какой стране ЕС можно получить
Украинские беженцы в Литве с видом на жительство или картой от миграционной службы могут получить финансовую помощь, которую спонсирует Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ). Деньги пойдут на частичное покрытие платы за жилье, с чем у многих украинцев проблемы.
Об этом сообщает lrt.lt.

На какую сумму могут рассчитывать

Финансовая помощь будет поступать в течение двух месяцев для примерно 73% украинцев, которые испытывают трудности с поиском долгосрочного жилья. Из-за отсутствия государственной поддержки граждане из других стран вынуждены самостоятельно решать вопросы проживания.
Более того, многие украинские беженцы в Литве сталкиваются с рядом проблем по аренде жилья, среди которых — высокие цены, необходимая плата за первый и последний месяц, нехватка средств.
«Мы надеемся, что эта мера поможет украинцам легче интегрироваться в Литве, особенно тем, кто трудоустроен и пытается самореализоваться», — отметил глава Представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингалис.
Место для вашей рекламы
Суть помощи заключается в выплате разовых сумм для частичного покрытия первого и последнего месяца аренды. Выплата будет составлять 70% стоимости, указанной в договоре, но не превышать 504 евро в месяц, что составляет в общей сложности 1008 евро. Примечательно, что затраты будут контролироваться, поэтому полученные средства нельзя использовать для чего-то другого.

Кто может получить

Международная организация по миграции в Вильнюсе также выделила категории населения, которым больше всего нужна помощь. Именно поэтому выплаты смогут получить:
  • семьи с детьми;
  • беременные женщины;
  • люди старше 60 лет;
  • семьи с лицами с инвалидностью.
Для подачи заявки нужно иметь разрешение на проживание в Литве или карточку от миграционной службы, а также заключить договор аренды на не менее 6 месяцев и подписанный не позднее чем за 40 рабочих дней до подачи заявки.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.