Выплаты больничных в Украине: что изменится с 1 января и сколько будут платить — Finance.ua

Выплаты больничных в Украине: что изменится с 1 января и сколько будут платить Сегодня 17:15

С 1 января 2023 все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает Минсоцполитики со ссылкой на министра социальной политики Украины Оксану Жолнович.

С начала нового года Пенсионный Фонд возьмет на себя всю ответственность за больничные выплаты, единовременную компенсацию и системную ежемесячную компенсацию человеку за потерю здоровья на производстве. Раньше этим занимался Фонд социального страхования.

«С 1 января 2023 года все полномочия по социальным выплатам, определенным в соответствии с законодательством, являются задачей Пенсионного фонда. Больничные станут первыми после пенсий выплатами, которые будут оцифрованы», — подчеркнула министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Министр также отметила, что все фонды социального страхования наполняются с единого взноса, что составляет 22% наших заработных плат. Расщепление этих процентов между фондами происходило ежегодно в искусственном режиме Кабмина, проценты на распределение определялись примерно. Это было сознательное решение сделать два фонда бездефицитными, то есть полностью покрывать все их потребности.

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