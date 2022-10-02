Выплаты больничных в Украине: что изменится с 1 января и сколько будут платить — Finance.ua
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Выплаты больничных в Украине: что изменится с 1 января и сколько будут платить

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С 1 января 2023 все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает Минсоцполитики со ссылкой на министра социальной политики Украины Оксану Жолнович.
С начала нового года Пенсионный Фонд возьмет на себя всю ответственность за больничные выплаты, единовременную компенсацию и системную ежемесячную компенсацию человеку за потерю здоровья на производстве. Раньше этим занимался Фонд социального страхования.
«С 1 января 2023 года все полномочия по социальным выплатам, определенным в соответствии с законодательством, являются задачей Пенсионного фонда. Больничные станут первыми после пенсий выплатами, которые будут оцифрованы»,
— подчеркнула министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Министр также отметила, что все фонды социального страхования наполняются с единого взноса, что составляет 22% наших заработных плат. Расщепление этих процентов между фондами происходило ежегодно в искусственном режиме Кабмина, проценты на распределение определялись примерно. Это было сознательное решение сделать два фонда бездефицитными, то есть полностью покрывать все их потребности.
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По материалам:
znaj.ua
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