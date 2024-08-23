Выплата пенсий за границей: что изменилось летом — Finance.ua

Выплата пенсий за границей: что изменилось летом Сегодня 09:46 — Личные финансы

Выплата пенсий за границей: что изменилось летом

Летом 2024 года вступил в силу Закон Украины 3674-IX, которым, в частности, были урегулированы отдельные вопросы выплаты и возобновления пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины.

Об этом сообщают эксперты Юридического справочника для ВПЛ.

Выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, производится на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается, в том числе:

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или оглашения умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Физическая идентификация — процедура установления идентификационных данных лица из документов, созданных на материальных носителях, и/или электронных данных, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление физического лица, которое проводится в органах Пенсионного фонда, если лицо не прошло физическую идентификацию в учреждении банка, в котором получает пенсию.

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К физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью «Дія.Підпис»;

идентификация личности с помощью видеоконференцсвязи;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живо.

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При определении права на пенсию на льготных условиях и за выслугу лет периоды работы в других государствах на работах (должностях), которые дают право на назначение пенсии на льготных условиях и за выслугу лет, засчитываются в соответствующий стаж при условии, что зачисление таких периодов предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или во время временной оккупации территорий выехали на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения рф.

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В случае отсутствия обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и рф неполучение пенсии от органов пенсионного обеспечения рф подтверждается уведомлением об этом органа Пенсионного фонда в заявлении лица о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии.

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