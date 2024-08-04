Какие документы требуются для оформления недополученной пенсии — Finance.ua

Какие документы требуются для оформления недополученной пенсии Сегодня 14:10 — Личные финансы

Какие документы требуются для оформления недополученной пенсии

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснили, что такое недополученная пенсия.

Сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной из-за его смерти, выплачивается членам его семьи по месяц смерти включительно.

Деньги выплачиваются членам семьи, проживавшим с пенсионером на день его смерти, а также нетрудоспособным членам семьи, находившимся на его содержании, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Это определено частью второй статьи 36 Закона.

Как оформить недополученную пенсию

Подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно как непосредственно в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Перечень документов, которые лицо должно предоставить для выплаты ему недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера, одинаков при оффлайн-и онлайн-обращении.

Необходимые документы:

вместе с заявлением в Фонд предоставляется свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт или другие документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером в день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера представляют документы, удостоверяющие пребывание на его содержании;



если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц»), которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращениям, поступившим не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения к документу, удостоверяющему личность заявителя, и свидетельства о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство.



Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами.

В случае подачи заявления через веб-портал — дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.

Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека.

Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, выплату можно получить через международную платежную систему «Быстрая копейка»: в любом отделении Ощадбанка , предъявив паспорт и идентификационный код.

62,4 млрд гривен. Напомним, ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц. За июль 2024 года на пенсионные выплаты направлено

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.