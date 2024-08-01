Оформить пенсию онлайн с помощью Дія. Підпис: как это сделать — Finance.ua

Оформить пенсию онлайн с помощью Дія. Підпис: как это сделать Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Оформить пенсию онлайн с помощью Дія. Підпис: как это сделать

В Пенсионном фонде сообщили , что для удобства людей, желающих подать заявление на назначение пенсии, но не имеющих возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), реализована возможность оформления пенсии с помощью Дія.Підпис.

Подать заявление дистанционно можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Что нужно сделать

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Дія», активировать Дія. Підпис и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Учитывайте требования к скан-копиям документов:

делаются из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пошаговый алгоритм

Как воспользоваться сервисом через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины ( https://portal.pfu.gov.ua/ ).

1. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход» и выберите опцию войти в систему через «Дія.Підпис».

2. В открывшемся новом окне нажмите кнопку «Получить код для входа».

3. После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія». Для этого войдите в приложение «Дія» на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.

4. Нажмите кнопку «Подтвердить» на телефоне.

5. Активируйте Дія. Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.

6. Подтвердите личность через проверку фотоснимка, используя подсказки телефона, и нажмите кнопку «Далее».

7. Введите на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпис. Если вы используете Дія. Підпис впервые, то его необходимо запомнить.

8. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія. Підпис для входа на веб-портал Пенсионного фонда Украины будет подтвержден и на экране телефона появится соответствующая надпись.

9. Вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.

10. Далее в личном кабинете на портале в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии».

11. Выберите вид пенсии (например, «Пенсия по выслуге лет»).

12. Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.

13. Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку «Сформировать заявление».

14. Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія. Підпис и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Справка Finance.ua:

10,26 млн пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало июля 2024 года. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.

Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7940,27 гривен, что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.

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