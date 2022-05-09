Выезд мужчин за границу: Шмыгаль прокомментировал возможность отмены запрета — Finance.ua

Выезд мужчин за границу: Шмыгаль прокомментировал возможность отмены запрета

Сегодня 13:32

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу в условиях действия военного положения. При этом решение об отмене запрета зависит от позиции военных.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине», — отметил премьер.

По его словам, территорию страны покинули около 5 млн человек. На данном этапе возвращается больше граждан, чем выезжает.

«Официально зафиксированная цифра — это 4,7 млн. За последние чуть более две недели 700 тыс. украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%», — указал глава правительства.

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