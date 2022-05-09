Выезд мужчин за границу: Шмыгаль прокомментировал возможность отмены запрета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выезд мужчин за границу: Шмыгаль прокомментировал возможность отмены запрета

Сегодня 13:32
253
Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу в условиях действия военного положения. При этом решение об отмене запрета зависит от позиции военных.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине», — отметил премьер.
По его словам, территорию страны покинули около 5 млн человек. На данном этапе возвращается больше граждан, чем выезжает.
«Официально зафиксированная цифра — это 4,7 млн. За последние чуть более две недели 700 тыс. украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%», — указал глава правительства.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.