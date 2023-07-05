Выехал за границу — потерял пенсию: каким пенсионерам могут прекратить выплату средств — Finance.ua
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Выехал за границу — потерял пенсию: каким пенсионерам могут прекратить выплату средств

Личные финансы
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Выехал за границу — потерял пенсию: каким пенсионерам могут прекратить выплату средств
Выехал за границу — потерял пенсию: каким пенсионерам могут прекратить выплату средств
В Пенсионном фонде предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности. Однако ее все же можно будет вернуть.
Речь идет о пенсионных выплатах по инвалидности.

Что делать в таком случае

Для того чтобы пенсионерам продолжили выплачивать пенсии, необходимо отправить заявление и документы в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн:
  • по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда;
  • онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе «Заявление на перерасчет пенсий» — «Продолжение выплаты».
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К заявлению необходимо добавить еще копии следующих документов:
  • паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа о статусе беженца или временной защиты (заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
  • оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Как получить две выплаты сразу

Те лица, которым установлена ​​инвалидность любой группы с детства (до 18 лет), имеют право на две выплаты, а это социальная помощь и пенсия по потере кормильца. Размер социальной помощи выглядит следующим образом:
  • лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (на 2023 год — 2 093 гривен),
  • лицам с инвалидностью с детства ІІ группы — 80% прожиточного минимума (1 674,40 гривен),
  • лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы — 60% прожиточного минимума (1 255,80 гривен),
  • на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70% (1465,10 гривен).
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По материалам:
Телеканал новин 24
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