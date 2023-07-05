Выехал за границу — потерял пенсию: каким пенсионерам могут прекратить выплату средств
В Пенсионном фонде предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности. Однако ее все же можно будет вернуть.
Речь идет о пенсионных выплатах по инвалидности.
Что делать в таком случае
Для того чтобы пенсионерам продолжили выплачивать пенсии, необходимо отправить заявление и документы в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн:
- по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда;
- онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе «Заявление на перерасчет пенсий» — «Продолжение выплаты».
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К заявлению необходимо добавить еще копии следующих документов:
- паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию документа о статусе беженца или временной защиты (заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
- оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).
Как получить две выплаты сразу
Те лица, которым установлена инвалидность любой группы с детства (до 18 лет), имеют право на две выплаты, а это социальная помощь и пенсия по потере кормильца. Размер социальной помощи выглядит следующим образом:
- лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (на 2023 год — 2 093 гривен),
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы — 80% прожиточного минимума (1 674,40 гривен),
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы — 60% прожиточного минимума (1 255,80 гривен),
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70% (1465,10 гривен).
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