Назначение пенсии: эксперты рассказали, куда обратиться, чтобы не потерять часть выплат — Finance.ua

Назначение пенсии: эксперты рассказали, куда обратиться, чтобы не потерять часть выплат Сегодня 09:00

В Пенсионном фонде заявили, что гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев.

В Пенсионном фонде заявили, что гражданин Украины имеет право обратиться за назначением пенсионных выплат в течение трех месяцев после наступления права на них. Об этом пишет портал «На пенсии».

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Сообщается, что человеку сообщат, какие именно документы он должен принести в Пенсионный фонд, чтобы ему назначили выплаты. Главное — принести документ, подтверждающий стаж работы. Это трудовая книжка.

Однако, как отметили в Пенсионном фонде, она может быть признана недействительной, если будут нарушены инструкции по ее ведению. К примеру, без определенных печатей на титульной странице.

Также в ведомстве напомнили, что 15 апреля 2023 вступил в силу Закон Украины от 20.03.2023 № 2981-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“». Он предусматривает, что в период действия военного положения и даже в течение трех месяцев после его окончания, украинцы, проживавшие на оккупированных территориях или там, где велись боевые действия, могут получить выплаты со дня, наступающего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

В Пенсионном фонде отметили, что срок обращения за назначением пенсии не истек по состоянию на начало полномасштабного вторжения рф — 24 февраля 2022 года. Исключение возможно для тех, кто проживал на оккупированных территориях, и кому в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2023 года пенсия назначена со дня обращения.

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Правда, как сообщается, норма не действует для тех, у кого срок обращения истек по состоянию на начало полномасштабного российского вторжения.

Напомним, что в Министерстве социальной политики рассказали, кто имеет право и каков размер пенсий по инвалидности. В Украине на размер пенсии по инвалидности влияет процент от размера пенсии по возрасту и присвоенная группа инвалидности.

Справка Finance.ua:

Индексация пенсии в июле 2023 г. предусматривает ее повышение для около 300 тыс. пенсионеров, вышедших на пенсию по специальному закону. Это касается:

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления;

ученых.

Повышение пенсии будет на 19,7%, при этом оно не может быть меньше 100 грн, а максимальная сумма не должна превышать 1500 грн. Эта индексация не коснется тех пенсионеров, которые получают высокую пенсию — более 20 930 грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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