Повышение пенсии в июле 2023 года и кто может получить 10 пенсий сразу — Finance.ua

Повышение пенсии в июле 2023 года и кто может получить 10 пенсий сразу Сегодня 16:00 — Личные финансы

1 июля 2023 года в Украине пройдет очередная индексация пенсий. Но на этот раз она коснется не всех категорий пенсионеров. Кроме того, некоторые пенсионеры при выходе на пенсию смогут получить единовременное денежное пособие от государства. Кого ждет повышение пенсии в июле и кому положено 10 пенсий — рассказываем в материале.

Список категорий и на сколько повысят

Индексация пенсии в июле 2023 г. предусматривает ее повышение для около 300 тыс. пенсионеров, вышедших на пенсию по специальному закону. Это касается:

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления;

ученых.

Повышение пенсии будет на 19,7%, при этом оно не может быть менее 100 грн, а максимальная сумма не должна превышать 1500 грн. Эта индексация не коснется тех пенсионеров, кто получает высокую пенсию — более 20 930 грн.

Индексация предусмотрена постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года.

Кто может получить 10 пенсий сразу

Некоторые категории пенсионеров могут получить 10 пенсий при выходе на пенсию. Сюда входят работники коммунальных и муниципальных учреждений.

В страховом стаже учитывают все периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях, указанных в перечне учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию по выслуге лет, утвержденных постановлением Кабмина от 04.11.1993 № 909.

Для получения такого пособия есть ряд условий:

если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом № 1058;

в соответствии с Законом № 1058; если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона № 1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии по выслуге лет;

если имеют страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) на таких должностях;

если до этого не получали никакой другой пенсии.

При назначении пенсии по выслуге лет можно суммировать стаж работы в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите для лиц, указанных в соответствующем перечне.

Кто может получить 10 пенсий сразу:

работники общеобразовательных учебных заведений; военных общеобразовательных учебных заведений; музыкальных и художественных школ;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школ-клиник;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;

дошкольных учебных заведений всех типов;

внешкольных учебных заведений;

библиотек;

детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничных заведений, лечебно-профилактических учреждений особого типа, лечебно-трудовых профилакториев, амбулаторно-поликлинических заведений, заведений скорой и неотложной медицинской помощи, заведений переливания крови, заведений охраны материнства и детства, санаторно-курортных заведений, учреждений по проведению лабораторных и инструментальных исследований Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностических центров;

аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов, контрольно-аналитических лабораторий;

медико-социальных экспертных комиссий; бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и престарелых;

медицинских отделов протезных предприятий

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УНІАН По материалам:

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