Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей: что предлагает законопроект — Finance.ua

Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей: что предлагает законопроект Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей: что предлагает законопроект

Для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий. В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двухкратном размере минимальной зарплаты.

Соответствующий законопроект 13 180 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Олег Кулинич, Андрей Кит, Владимир Арешонков и другие.

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Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес альтернативный законопроект 13180−1.

Как он отмечает, что основной законопроект предусматривает введение квоты в трудоустройство участников боевых действий и взыскание штрафов за невыполнение установленной квоты. При этом предложенная основным законопроектом модель основана на существующем механизме трудоустройства для лиц с инвалидностью.

Однако действующий механизм поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью будет существенно обновлен в результате принятого Закона от 15 января 2025 4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд», которым предусматривается введение уплаты целевого взноса вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение.

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Поэтому для создания благоприятной среды с целью трудоустройства участников боевых действий также целесообразно взять за основу более прогрессивную модель, взимание взносов за невыполнение нормативов, а не взыскание штрафов.

Кроме того, по его словам, основной законопроект не содержит достаточно эффективных стимулов для работодателей, которые надлежащим образом выполняют установленные нормативы трудоустройства УБД.

Как и основной законопроект, альтернативным законопроектом авторства Гетманецва предлагается предусмотреть установление норматива для трудоустройства участников боевых действий и в случае невыполнения такого норматива предусматривается уплата средств в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Вместе с тем, в отличие от основного законопроекта, альтернативный законопроект, по его мнению, предлагает более комплексный подход:

1) предусматривается система мер по поддержанию трудоустройства участников боевых действий, включающая следующие элементы:

установление норматива рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий;

взноса в поддержку трудоустройства участников боевых действий в случае невыполнения работодателем норматива рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий;

выплата компенсации за трудоустройство участников боевых действий при выполнении работодателем норматива рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий;

профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка участников боевых действий по обеспечению их трудоустройства;

2) норматив рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий устанавливается в количестве:

одного рабочего места — для работодателей, у которых количество штатных работников составляет от 8 до 25 работников;

5% количества работников — для работодателей, у которых количество штатных работников составляет более 25 работников;

10% количества работников — для органов государственной власти и местного самоуправления;

3) взнос на поддержку трудоустройства участников боевых действий уплачивается ежеквартально и исчисляется как произведение следующих показателей:

50% среднемесячной заработной платы (вознаграждения) в соответствующем календарном квартале, рассчитанной на одного работника;

количество месяцев в квартале; разница между установленным нормативом и фактическим количеством штатных работников — участников боевых действий;

4) работодатели, которые в течение отчетного квартала выполнили обязательство по нормативу рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий, имеют право на получение компенсации за трудоустройство участников боевых действий.

Компенсация выплачивается в размере фактических расходов работодателя на уплату налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за участников боевых действий, которые непрерывно в течение полного отчетного квартала были работниками такого работодателя;

5) средства, поступающие в общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы от уплаты работодателями взноса на поддержку трудоустройства участников боевых действий, штрафов и пени за неуплату или за нарушение порядка уплаты такого взноса, являются источником для финансирования расходов на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку участников. трудоустройство участников боевых действий.

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