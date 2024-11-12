Второй Ukrainian ERP Forum состоится 29 ноября в Киеве — Finance.ua

Второй Ukrainian ERP Forum состоится 29 ноября в Киеве 12.11.2024, 15:10

Второй Ukrainian ERP Forum состоится 29 ноября в Киеве

Ukrainian ERP Forum — это важное событие для лидеров в области инноваций и цифровой трансформации украинских компаний: СЕО, CIO, COO, финансовых директоров и владельцев бизнеса. Форум станет платформой для обсуждения современных технологических решений в сфере автоматизации и ERP-систем, а также стратегий преодоления уникальных вызовов, стоящих перед украинскими предприятиями в условиях войны.

Сегодня автоматизация бизнес-процессов необходима не только для повышения эффективности, но и критически важна для создания независимой ІТ-инфраструктуры. После десятилетий использования российских программных продуктов, таких как 1С и BAS, украинские компании активно ищут альтернативу для замены устаревших систем.

Мероприятие откроется исследованием CFO Club Ukraine, которое посвящено готовности украинских компаний отказаться от российских программных продуктов 1С и BAS, особенно в сфере управленческого и финансового учета.

На Ukrainian ERP Forum будут представлены следующие программные решения:

IT-Enterprise поделится успешными кейсами по внедрению своих решений MASTER и IT-Enterprise, которые уже помогают украинскому среднему и крупному бизнесу автоматизировать процессы.

поделится успешными кейсами по внедрению своих решений MASTER и IT-Enterprise, которые уже помогают украинскому среднему и крупному бизнесу автоматизировать процессы. Self-ERP, ToDo и ERP Ukraine продемонстрируют возможности Odoo на основе успешных кейсов автоматизации в производстве алюминиевых конструкций, БПЛА и систем РЭБ.

продемонстрируют возможности Odoo на основе успешных кейсов автоматизации в производстве алюминиевых конструкций, БПЛА и систем РЭБ. BOOKKEEPER представит свою платформу «Nova Era» для создания персональных учетных систем в режиме no code/low code.

представит свою платформу «Nova Era» для создания персональных учетных систем в режиме no code/low code. IsPro покажет успешные кейсы по внедрению своих решений.

В отдельном блоке будет представлен обзор актуальных грантовых программ и перспектив от GrantGuide, а также Координатор проектов ЕБРР расскажет о грантовой поддержке бизнеса.

Мария Шевчук, CEO IT Ukraine Association, выступит с важной темой о рисках использования вражеского программного обеспечения и поделится планами по его устранению через законодательные инициативы и обоснованный выбор софта.

Ukrainian ERP Forum станет уникальной площадкой для обмена опытом и обсуждения будущего рынка ERP в Украине. Мы стремимся продемонстрировать, что рынок предлагает много эффективных альтернатив для автоматизации, отвечающих современным вызовам и способствующих построению независимого бизнеса.

Присоединяйтесь к Ukrainian ERP Forum , чтобы узнать больше о новых возможностях для автоматизации вашего бизнеса!

Ukrainian ERP Forum По материалам:

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