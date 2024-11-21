Второй раз за неделю. Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута — Finance.ua

Второй раз за неделю. Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута Сегодня 10:45 — Энергетика

Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась на грани блэкаута 21 ноября. Это произошло из-за российского обстрела.

Об этом сообщает Минэнерго

«В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи», — говорится в сообщении.

При отключении последней линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут.

«Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальна угроза блэкаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Как отмечают в Минэнерго, энергетики приступят к возобновлению полноценного питания станции, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Город Энергодар Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция, был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года. Вместе с ним была оккупирована и станция.

С этого времени россияне нарушают правила эксплуатации атомного объекта. Уже не первый раз сообщалось, что на территории станции рф держит технику и живую силу, которую перебрасывает на фронт.

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