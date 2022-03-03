Вслед за Boeing и Airbus: бразильский авиапроизводитель Embraer останавливает поставки запчастей в Россию — Finance.ua

Вслед за Boeing и Airbus: бразильский авиапроизводитель Embraer останавливает поставки запчастей в Россию

Сегодня 13:21 — Мир

Самолет

Бразильский авиапроизводитель Embraer больше не будет поставлять в Россию запчасти для самолетов и прекратит обслуживание и техническую поддержку российских клиентов, на которых распространяются санкции.

Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу компании.

«Embraer внимательно следит за развитием событий и продолжает соблюдать международные санкции в отношении России», — говорится в заявлении.

По данным CNN Brasil, это решение может задеть российскую авиакомпанию S7, использующую на своих региональных маршрутах 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 производства Embraer. Фактически у России есть свои авиалайнеры, например Sukhoi Superjet 100, но даже он почти полностью состоит из импортных деталей.

1 марта стало известно, что американский авиапроизводитель Boeing остановил обслуживание российских авиакомпаний и перестал поставлять им запчасти. Ранее российские перевозчики получили от ведущих мировых производителей авиадвигателей, компонентов и запчастей уведомления о прекращении сотрудничества.

Производитель двигателей CFM International сообщил российским авиакомпаниям об остановке всех поставок авиационных деталей в Россию. Российские авиакомпании используют около 800 двигателей CFM56. Ими оснащаются самые популярные у перевозчиков самолеты Airbus A320 и Boeing 737. Кроме того, Boeing приостановил подготовку пилотов в России.

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