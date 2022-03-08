Всемирный банк выделяет Украине новый пакет помощи для зарплат и пенсий — Finance.ua

Всемирный банк выделяет Украине новый пакет помощи для зарплат и пенсий

Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для «выхода из чрезвычайной экономической ситуации».

Об этом сообщается на сайте банка.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил бесплатный пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины на 489 млн долларов: займы 350 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития, 80 млн долларов гарантий от Нидерландов и 50 млн долларов — от Швеции.

«Быстрая поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности, платить заработную плату работникам больниц, пенсии пожилым и социальные выплаты для уязвимых слоев населения», — сообщили во Всемирном банке.

Также Украина получит грантовое финансирование на 134 млн долларов: 100 млн долларов от Великобритании, 22 млн долларов от Дании и еще 12 млн — от Латвии, Литвы, Исландии.

Кроме того, Япония предоставит для пакета поддержки 100 миллионов долларов параллельного финансирования.

«Группа Всемирного банка действует оперативно, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением. Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из многих шагов, которые мы делаем, чтобы помочь преодолеть большие человеческие и экономические последствия этого кризиса», — заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Отмечается, что Всемирный банк готовит еще один пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов, который должны предоставить уже в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.

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