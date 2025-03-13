ВР внесла изменения касательно мобилизации: какие послабления для уклонистов (детали) — Finance.ua

ВР внесла изменения касательно мобилизации: какие послабления для уклонистов (детали) Сегодня 12:40

ВР внесла изменения касательно мобилизации: какие послабления для уклонистов (детали)

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по мобилизации.

Что изменилось

Теперь 6 миллионов военнообязанных, которые до сих пор не уточнили свои данные, смогут сделать это и уплатить штраф 8500 гривен через «Резерв+».

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Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет РБК.

Текст законопроекта дополнен нормой, согласно которой от административной ответственности освобождаются люди, добровольно вступившие на военную службу.

В течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные. Они должны сделать это через «Резерв+», ЦПАУ или в ТЦК.

Неуточнение персональных данных является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание — штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

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Что предлагается

Изменения позволят гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 гривен) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через «Резерв+».

Ранее в правительстве отмечалось, что основной целью мобилизации является привлечение лиц без официального трудоустройства. Однако в Сухопутных силах уточняют, что призывают не только безработных, но и проводят оповещения на предприятиях. Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Кондратив.

Работники ТЦК проводят оповещения как в общественных местах и ​​на улицах, так и на предприятиях, посылая распоряжение о вызове военнообязанных работников конкретных предприятий.

Напомним, компании, которые еще не подтвердили повторную критичность и не бронировали своих работников заново, имеют возможность сделать это до 31 марта. Текущие бронирования будут действовать еще один месяц.

Справка Finance.ua:

В мае 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней до 16 июля. Это можно было сделать в ТЦК или ЦПАУ, а также через приложение «Резерв+».

По информации на начало июля 2024 года, данные обновили около 2,5 млн человек, в том числе 2 млн человек сделали это через «Резерв+».

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