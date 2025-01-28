Зеленский сделал новое заявление о правилах мобилизации — Finance.ua
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Зеленский сделал новое заявление о правилах мобилизации

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Зеленский сделал новое заявление о правилах мобилизации
Зеленский сделал новое заявление о правилах мобилизации
В Украине, согласно законодательству, мобилизуют мужчин в возрасте от 25 лет. Военные имеют право на ротации и отпуска, однако демобилизация пока невозможна.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для газеты Il Foglio.
«Согласно законодательству мобилизуются сегодня 25+ лет. Мобилизация идет и она мобилизует достаточно большое количество людей. У них есть ротации или отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Надо работать над качеством», — сказал Зеленский.
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Он отметил, что есть запросы от военных по поводу того, «как вернуться домой и не возвращаться на фронт».
«Безусловно, они есть. Они не предусмотрены сегодня законом. Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов. И в этом, к сожалению, вызов этой войны. Мы сегодня защищаемся. Если завтра половина армии просто уйдет домой, тогда нужно было в первый день сдаваться, если завтра половина уйдет домой — путин нас убьет всех», — подчеркнул президент.
Напомним, после полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения. В тот же день он издал указ о всеобщей мобилизации.
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В начале апреля 2024 года Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.
В целом же призыву в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет. При этом мужчины 18−25 лет считаются призывниками и в большинстве случаев не могут быть мобилизованы.
Между тем, международные партнеры неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Однако в Украине выступают против такой идеи.
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В частности, недавно Зеленский в который раз выступил категорически против снижения мобилизационного возраста. По его мнению, это приведет к увеличению количества невооруженных людей на фронте.
Из вступившего в силу в мае 2024 года нового закона о мобилизации исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщалось, что для этого будет разработан отдельный законопроект.
По материалам:
РБК-Україна
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