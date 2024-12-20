ТЦК реформируют. Минобороны планирует создание новых мобилизационных органов — Finance.ua
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ТЦК реформируют. Минобороны планирует создание новых мобилизационных органов

Казна и Политика
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ТЦК реформируют. Минобороны планирует создание новых мобилизационных органов
ТЦК реформируют. Минобороны планирует создание новых мобилизационных органов
Министерство обороны разрабатывает реформу территориальных центров комплектования.
Об этом во время часа вопросов правительству рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
«На сегодняшний день Министерством обороны разрабатывается вариант полностью реформирования по-новому территориальных центров комплектования», — сказал он.
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Согласно реформированию, ТЦК будут в ведении Министерства обороны, а не Сухопутных войск. Также предусматривается создание совершенно новых структур для выполнения мер, касающихся мобилизации военнообязанных.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванный существенно изменить устаревшую систему. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр.
ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией о лицах, которые нарушили правила воинского учета и законодательство о мобилизационной подготовке.
По материалам:
Українські Новини
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