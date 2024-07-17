ВР приняла в первом чтении законопроект о жилищных правах переселенцев — Finance.ua

ВР приняла в первом чтении законопроект о жилищных правах переселенцев Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Верховная Рада на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект № 11 281 по обеспечению жилищных прав внутриперемещенных лиц, сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«За — 280», — написал Гончаренко в телеграме в среду.

По его словам, в законопроекте запланировано проведение инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности по всей Украине, «чтобы увидеть реальную картину свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания внутриперемещенных лиц», после чего должна быть создана информационная база данных о доступных для проживания объектах.

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