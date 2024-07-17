ВР приняла в первом чтении законопроект о жилищных правах переселенцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР приняла в первом чтении законопроект о жилищных правах переселенцев

Казна и Политика
64
Верховная Рада на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект № 11 281 по обеспечению жилищных прав внутриперемещенных лиц, сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«За — 280», — написал Гончаренко в телеграме в среду.
По его словам, в законопроекте запланировано проведение инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности по всей Украине, «чтобы увидеть реальную картину свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания внутриперемещенных лиц», после чего должна быть создана информационная база данных о доступных для проживания объектах.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.