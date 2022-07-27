ВР поддержала мораторий на взыскание долгов за коммуналку: кого он касается — Finance.ua
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ВР поддержала мораторий на взыскание долгов за коммуналку: кого он касается

Личные финансы
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ВР поддержала мораторий на взыскание долгов за коммуналку: кого он касается
ВР поддержала мораторий на взыскание долгов за коммуналку: кого он касается
Верховная Рада одобрила закон о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Запрет будет действовать во время военного положения только на тех территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или в оккупации. Речь идет о проекте закона № 7531, который поддержали 312 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Что это даст? Согласно документу, мораторий будет действовать в территориальных громадах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Кроме того, запрещено взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги по недвижимому имуществу, которое является местом постоянного проживания физического лица и было уничтожено или повреждено.
Кроме того, до сих пор было полностью запрещено во время действия военного положения исполнения решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, учреждения и организации из состава Вооруженных Сил.
Депутаты внесли в эту норму исключение, согласно которому норма не касается решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы и денежном обеспечении военнослужащих.

Справка Finance.ua:

  • желательно не забывать своевременно передавать показатели счетчика. Чтобы облгаз не начислял плановые показатели, которые рассчитаны на основе среднегодового потребления и могут быть больше фактического потребления. Если потребления газа вообще не было, тогда лучше передать те же показатели, что и в прошлом месяце;
  • потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности оплатить коммунальные услуги в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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