Впервые с начала войны в Украине стабилизировалось количество ІТ-специалистов — исследование
Впервые с начала войны в Украине стабилизировалось количество ІТ-специалистов — исследование

Украинский ІТ-рынок демонстрирует первые признаки стабилизации за последние три года. За первое полугодие 2025 года общее количество специалистов в 50 крупнейших компаниях почти не изменилось, а в пятерку лидеров впервые вошли две продуктовые компании.
Об этом свидетельствует рейтинг ТОП-50 ІТ-компаний Украины, обнародованный DOU.

Сколько специалистов работает в крупнейших ІТ-компаниях

По состоянию на июль 2025 г. эти компании насчитывают 79,1 тыс. специалистов, всего на 0,4% меньше, чем в начале года. Впервые с 2022 года отток кадров фактически остановился.
Заметно обновилась верхушка рейтинга: в ТОП-5 крупнейших работодателей теперь две продуктовые компании. К Ajax Systems (3 913 специалистов, 4-е место) добавилась Genesis (3 156, 5-е), сдвинув Luxoft на шестую позицию.

Новичками рейтинга стали четыре компании: FAVBET Tech, UPSTARS, Kyivstar. Tech и финтех-стартап mono.
Из ТОП-50 выпали несколько прошлогодних участников, в том числе Innovecs и Creatio.
Лидерами роста стали продуктовые бизнесы: больше всего увеличили штат Genesis (+341) и SKELAR (+297).
Также заметно выросли:
  • Netpeak Group;
  • FAVBET Tech;
  • UPSTARS;
  • Binotel;
  • mono.
Все эти компании прибавили несколько десятков работников.
Более 100 сотрудников потеряли только семь компаний, в том числе EPAM (-220), Infopulse/Tietoevry (-205) и GlobalLogic (-195).

Кто нарастил штат больше всего

Большинство компаний продолжает нанимать, хотя темпы невысокие. Более половины компаний из рейтинга планирует расширение команд во втором полугодии 2025 года (шесть из них готовы добавить более 200 специалистов), а около четверти не прогнозируют изменения в штате.
Сейчас больше всего нужны опытные инженеры: особенно специалисты по AI/ML, Data Science и другим нишевым направлениям.
В последние годы отрасль теряла кадры из-за войны и релокации за границу. Теперь эта тенденция ослабевает: только 7 из топ-50 компаний назвали релокацию главной причиной изменений (зимой таких было 22). Больше всего игроков сообщают о запуске проектов и постепенном возобновлении найма.
Напомним, по данным Нацбанка, в первом полугодии 2025 года экспорт компьютерных услуг из Украины вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в общей структуре экспорта выросла с 38,5 до 43%.
По материалам:
dev.ua
