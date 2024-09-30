Возвращение обязательного ЕСВ для ФЛП. Гетманцев рассказал, отменят ли льготу в 2025 году — Finance.ua

Возвращение обязательного ЕСВ для ФЛП. Гетманцев рассказал, отменят ли льготу в 2025 году Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Возвращение обязательного ЕСВ для ФЛП. Гетманцев рассказал, отменят ли льготу в 2025 году

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что в парламенте будут обсуждать предложение правительства о том, чтобы вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц — предпринимателей в 2025 году году.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

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«Это была определенная поддержка для ФЛП, часть оставшейся из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает остановить льготу. Будем обсуждать. Пожалуй, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны», — отметил он.

По его словам, в его комитете еще не сформулировали единую позицию по отношению к ЕСВ, но «есть необходимость фискальной консолидации, и это неоспоримый ресурс».

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«Прошло два с половиной года действия льготы, и сегодня есть аргументы о возвращении (обязательного ЕСВ для ФЛП)», — добавил Гетманцев.

Напомним, 17 сентября 2024 года Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала в первом чтении законопроект № 11 416д об увеличении налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 млрд в следующем для обеспечения обороны.

Справка Finance.ua:

Ранее народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, как повышение налогов повлияет на предпринимателей и граждан. По ее словам, физические лица-предприниматели первой, второй и четвертой групп, ранее не платившие военный сбор, теперь будут обязаны ежемесячно платить 800 грн с каждого;

бизнес выступил против принятого законопроекта о повышении налогов и предлагает властям для наполнения бюджета сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и реформировании таможни;

представители бизнес-ассоциаций отмечают, что такое резкое повышение налоговых ставок второй год подряд негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины, что особенно важно в контексте текущей войны и сложной экономической ситуации.

Українські Новини По материалам:

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