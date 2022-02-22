Восстановлены дороги к ряду туристических магнитов Запорожской области — Finance.ua

Восстановлены дороги к ряду туристических магнитов Запорожской области

Сегодня 13:33 — Казна и Политика

В Запорожской области за два последних года в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» были восстановлены дороги к целому ряду туристических магнитов.

Об этом Служба автомобильных дорог Запорожской области сообщает в Facebook.

«В течение 2019-2021 годов, с начала действия программы Президента Украины „Большая стройка“, по заказу Службы автомобильных дорог в Запорожской области, было отремонтировано более 600 км автодорог государственного значения. Некоторые восстановленные дороги ведут к архитектурным и историческим памятникам, а также к курортам Азовского побережья», — говорится в сообщении.

Добраться до исторического комплекса «Запорожская Сечь» на острове Хортица в Запорожье можно по автодорогам М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь и Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье. Трасса М-18 отремонтирована в 2020-2021 гг, Н-08 — в 2019-м, Н-23 полностью восстановлена тоже в 2019-м.

Трасса М-28 ведет к целому ряду культурных и исторических памятников области: известному памятнику архитектуры XIX века, историко-архитектурному музею-заповеднику «Усадьба Попова» в городе Васильевка в 50 км от Запорожья, национальному историко-археологическому заповеднику «Каменная Могила», расположенному в нескольких километрах от Мелитополя.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось , что в столице недостаточно дорог для имеющегося количества автомобилей.

Киевляне покупают автомобили, платят все налоги, но дороги за эти средства не строятся — пропускная способность дорог в столице не соответствует количеству автомобилей. В Киеве посчитали количество всех автомобилей. Оно в два раза превышает пропускную способность устаревшей дорожной сети столицы.

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