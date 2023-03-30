Восстановление Украины: в SECI оценивают потенциальные инвестиции в несколько триллионов долларов — Finance.ua

Восстановление Украины: в SECI оценивают потенциальные инвестиции в несколько триллионов долларов Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Восстановление Украины: в SECI оценивают потенциальные инвестиции в несколько триллионов долларов

В Инициативе сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) предполагают, что суммы потенциальных инвестиций в восстановление Украины — в расчете на многие годы — могут составлять несколько триллионов долларов.

Об этом в интервью Укринформу сказал исполнительный координатор Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI) Михаэль Фацекас.

«Интерес к Украине сейчас очень высок, потому что все понимают, какие огромные объемы работ по ее восстановлению ожидаются в ближайшее время. Я не готов назвать сумму потенциальных инвестиций, но она может составить — в расчете на многие годы — несколько триллионов долларов», — отметил Фацекас.

Он добавил, что есть инвесторы, потенциально заинтересованные в проектах в энергетической и транспортной отрасли.

«Тема, над которой мы уже работаем — это развитие дорожного, транспортного и энергетического сектора в Украине. Мы видим интерес многих международных компаний, которые являются лидерами европейского и мирового рынка в своих отраслях, таких как Plasser&Theurer, Andritz, Umdasch, Frequentis и Kirchdorfer», — отметил исполнительный координатор SECI.

По его словам, SECI не может инвестировать и вкладывать средства непосредственно в предпринимательские проекты, но это может делать частный бизнес при поддержке и содействии организации. Основная задача организации состоит в установлении контактов и координации усилий.

«Например, я как представитель организации встречаюсь в Украине с политиками, губернаторами областей и городскими головами, командой Министерства экономики, руководителем Торгово-промышленной палаты, чтобы определить направления сотрудничества, где мы могли бы помочь привлечь бизнес и частные инвестиции из стран-участниц SECI к разным проектам в Украине», — сказал Фацекас.

По его убеждению, важно, чтобы фирмы и организации не ждали окончания войны в Украине, а уже сейчас помогали, например, начиная с гуманитарных проектов и, прежде всего, с местными инвестициями для создания рабочих мест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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