"Инвестняни" назвали ключевые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в Украине — Finance.ua

"Инвестняни" назвали ключевые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в Украине Сегодня 21:03 — Фондовый рынок

"Инвестняни" назвали ключевые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в Украине

Больше всего сложностей у инвесторов в Украину возникает при подключении их предприятий к энергоснабжению (газу, электроэнергии, воде), а также при выделении земельного участка. Если не учитывать войну, то именно с этими проблемами чаще всего обращаются предприниматели к правительственному учреждению UkraineInvest (UI).

Об этом рассказал в интервью UBR.ua его директор Сергей Цивкач.

«Землеотвод — очень существенный вопрос, стоящий рядом с подключением электроэнергии. Во всех обращениях, которые мы получаем от иностранных инвесторов, есть два вопроса — электроэнергия и земля», — сказал Цивкач.

Он объяснил, что землю получить сложно, так как если она уже переведена под промышленное назначение, то там либо запланирована постройка объекта, либо работы по его возведению уже ведутся.

«Поэтому инвестору предлагают сельскохозяйственную землю и, если она не имеет особо ценного с/х статуса, ее можно перевести. Но процедура перевода длится от 9 до 12 месяцев. Инвестору трудно понять, получит ли он землю или нет», — пояснил Цивкач.

Лишь небольшое число инвесторов интересуется у специалистов UI по поводу злоупотреблений правоохранителей и периодическом проведении ими «маски-шоу» — эти вещи затрагиваются в не более чем 10% от общего количества обращений инвесторов, говорит Цивкач.

В принципе не существует какой-то одной причины, которая бы становилась основанием для отказа инвестора от ведения бизнеса в Украине.

В UI отмечают, что помимо электроэнергии и других условий ведения бизнеса, инвесторы оценивают:

характеристики рабочей силы (фонд оплаты труда, наличие квалифицированных кадров, эффективность системы бронирования ключевых военнообязанных от мобилизации и т.п.);

своевременность бюджетного возмещения согласованных сумм по НДС;

среднюю стоимость земельных участков;

стоимость и продолжительность подключения других объектов смежной инфраструктуры (автомобильных путей, линий связи, средств тепло-, газо-, водоснабжения, инженерных коммуникаций, железнодорожных дорог и т.п.);

возможность получения права пользования недрами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.