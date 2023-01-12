UkraineInvest смог привлечь $2 млрд: в какие проекты инвестируют — Finance.ua

UkraineInvest смог привлечь $2 млрд: в какие проекты инвестируют Сегодня 16:33 — Казна и Политика

UkraineInvest смог привлечь $2 млрд: в какие проекты инвестируют

Команде правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest удалось создать инвестиционный портфель из 11 проектов на сумму более 2 млрд дол.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства пресс-релизе UkraineInvest.

«Несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, команде UkraineInvest удалось создать инвестиционный портфель из 11 проектов на сумму 2+ млрд долларов. Кроме того, был привлечен и сопровождается инвестиционный проект глобальной компании Kingspan по построению 6 заводов по производству строительных материалов, объемом 250+ млн долларов и свыше 1000 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Командой UkraineInvest были привлечены и сопровождаются проекты по производству сельскохозяйственной техники на сумму 20 млн дол. и по производству цемента на 20 млн дол. Эти важные показатели говорят о том, что международные инвесторы продолжают поддерживать наше государство и активно инвестируют в экономику Украины уже сейчас.

Также планируется создание самого современного технологического кампуса среди 200 предприятий компании в 74 странах.

«Мы должны осознавать, что масштабная социальная, финансовая, военная помощь партнеров Украины — это только начало нашей прочной кооперации. Ключевым станет именно восстановление Украины, трансформация ее в мощное государство с процветающей экономикой», — сказал исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

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Он также подчеркнул, что все бизнесы, которые примут участие в процессах восстановления нашей страны, непременно получат ожидаемые прибыли через деятельность на территории современного, крепкого и состоятельного европейского государства. Особенно те, кто начинает планирование своих проектов уже сейчас. И будут готовы приступать к их реализации одними из первых.

Справка Finance.ua:

UkraineInvest — правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине;

с момента создания офиса как консультативно-совещательного органа, подотчетного премьер-министру Украины, UkraineInvest трансформировался в государственное учреждение, обеспечивающее инвесторов комплексной поддержкой;

UkraineInvest предоставляет достоверную и актуальную информацию по оптимальным инвестиционным возможностям, консультации по ведению бизнеса в Украине, способствует коммуникации инвесторов с правительственными агентствами всех уровней, а также оказывает поддержку в решении системных проблем, с которыми инвесторы могут столкнуться.

Укрінформ По материалам:

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