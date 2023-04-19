Восстановление Украины. Шмыгаль назвал проекты, которые профинансирует Всемирный банк — Finance.ua

Восстановление Украины. Шмыгаль назвал проекты, которые профинансирует Всемирный банк Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Восстановление Украины. Шмыгаль назвал проекты, которые профинансирует Всемирный банк

Всемирный банк станет одним из ключевых партнеров в восстановлении Украины. Он профинансирует минимум три проекта для восстановления нашей страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина договорилась со Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны, которые будут запущены уже сейчас.

В частности, это будут проекты:

в сфере энергетики — это проект Re-Power на 500 миллионов долларов;

в сфере транспортной инфраструктуры — RELINC на 585 миллионов долларов;

в сфере здравоохранения — Heal Ukraine на 368 миллионов долларов.

«Кроме того, в рамках Специальной программы для реагирования на вызовы и восстановления Украины привлечем дополнительно 6 млрд долларов от МБРР», — сообщил премьер.

По его словам, эти средства будут направлены на восстановление объектов критической, социальной и транспортной инфраструктуры.

«Теперь ожидаем утверждения программы и ее старта уже в этом году», — добавил он.

Напомним, в этом году в Украине планируется неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США. Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры, а также поддержка частного сектора

Справка Finance.ua:

Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи;

Украина нуждается в восстановлении и реконструкции: по оценкам Всемирного банка (ВБ), в 2023 году дефицит финансирования таких критически важных расходов составляет $11 млрд;



основными принципами послевоенного восстановления, по мнению украинцев, должна быть борьба с коррупцией (43,1%), отстроить лучше, чем было (41,6%), и учет мнения громад (41,1%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.